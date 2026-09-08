गांजा ओढणाऱ्यांना हटकल्याने रेल्वे पोलिसावर चाकूने वार

पुणे, ता. ८ : रेल्वे स्थानक परिसरात गांजा ओढणाऱ्यांना हटकल्याच्या रागातून त्यांनी रेल्वे पोलिसाला (जीआरपीएफ) अडवून गळा चिरल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. हल्लेखोरांपैकी एकाने कर्मचाऱ्याच्या गळ्यावर तर दुसऱ्याने छातीवर चाकूने वार केले. त्यांच्या डोक्यात दगडही घातल्याने संबंधित कर्मचारी गंभीररीत्या जखमी झाला आहे.
ससूनजवळील रस्त्यावर सोमवारी (ता. ७) रात्री साडेआठच्या सुमारास हा प्रकार घडला. पसार झालेल्या आरोपींना बंडगार्डन पोलिसांनी अटक असून, दोन अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतले आहे. अक्षय महादेव बोंबाळे (वय २८, रा. पूना गेस्ट हाऊस, बुधवार पेठ) असे गंभीररीत्या जखमी झालेल्या ‘जीआरपीएफ’ जवानाचे नाव आहे. रॉकी रणजित पात्रौ आणि विकी रणजित पात्रौ (रा. रेल्वे कर्मचारी वसाहत) यांना अटक करण्यात आली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अक्षय बोंबाळे हे रेल्वे ‘जीआरपीएफ’चे कर्मचारी असून, त्यांच्याकडे रेल्वे रूळ परिसरात गस्त घालण्याचे काम आहे. ते सोमवारी सकाळी गस्त घालत असताना आरोपी गांजा ओढताना दिसून आले. याबाबत त्यांनी आरोपींना हटकले तसेच रेल्वे रूळ परिसरातून हाकलले. याचा राग आरोपींच्या मनात होता. त्यानंतर ड्यूटी संपवून बोंबाळे हे घरी जात असताना, आरोपींनी त्यांना ससून हॉस्पिटलच्या पदपथाजवळ अडवून शिवीगाळ केली. त्यानंतर त्यांना खाली पाडून धारदार चाकूने गळा, छातीवर वार केले. एकाने त्यांच्या डोक्यात दगड घातला. त्यांच्याजवळील मोबाईल, दीड लाख रुपयांची सोन्याची साखळी हिसकावून नेली. बंडगार्डन पोलिसांनी पसार झालेल्या आरोपींना नाना पेठेतून अटक केली.
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