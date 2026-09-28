Pune Railway: रेल्वे प्रवाशांसाठी बातमी! दिवाळीपूर्वी रेल्वेचा मोठा निर्णय; पुणे-हडपसरहून अमरावती, गाझीपूर, गोरखपूरसाठी विशेष गाड्या

पुणे : आगामी दसरा, दिवाळी आणि छठपूजेच्या पार्श्वभूमीवर सणांच्या काळात प्रवाशांची होणारी मोठी गर्दी लक्षात घेऊन रेल्वे प्रशासनाने विविध मार्गांवर विशेष रेल्वे चालविण्याचा निर्णय घेतला. यात पुणे आणि हडपसर स्थानकांवरून सुटणाऱ्या गाड्यांचा समावेश असून, यामुळे विदर्भ आणि उत्तर भारतात जाणाऱ्या प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे..Pune Weather: पुण्यात पुन्हा ढगांची दाटी; पुढील दोन-तीन दिवस मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता.या गाड्यांचा समावेशपुणे- न्यू अमरावती- पुणे साप्ताहिक वातानुकूलित विशेष (१२ फेऱ्या)- ०१४०३ विशेष गाडी : पुण्यावरून १३ ऑक्टोबर ते १७ नोव्हेंबर या कालावधीत दर मंगळवारी सायंकाळी सात वाजून ५५ मिनिटांनी सुटेल. दुसऱ्या दिवशी सकाळी १० वाजून पाच मिनिटांनी न्यू अमरावतीला पोहोचेल. (६ फेऱ्या)- ०१४०४ विशेष गाडी : न्यू अमरावतीवरून १४ ऑक्टोबर ते १८ नोव्हेंबर या कालावधीत दर बुधवारी दुपारी १२ वाजता सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी रात्री १२ वाजून १५ मिनिटांनी पुण्याला पोहोचेल. (६ फेऱ्या).- थांबे : दौंड कॉर्डलाइन, अहिल्यानगर, बेलापूर, कोपरगाव, मनमाड, चाळीसगाव, जळगाव, भुसावळ, मलकापूर, शेगाव, अकोला, मूर्तिजापूर आणि बडनेरा.हडपसर- गाझीपूर सिटी- हडपसर द्वि-साप्ताहिक विशेष (२४ फेऱ्या)- ०१४३१ विशेष गाडी : हडपसरवरून १३ ऑक्टोबर ते २० नोव्हेंबरदरम्यान दर मंगळवारी आणि शुक्रवारी सकाळी सहा वाजून ५५ मिनिटांनी सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी रात्री आठ वाजून १५ मिनिटांनी गाझीपूर सिटी येथे पोहोचेल. (१२ फेऱ्या)- ०१४३२ विशेष गाडी : गाझीपूर सिटीवरून १५ ऑक्टोबर ते २२ नोव्हेंबरदरम्यान दर रविवारी आणि गुरुवारी पहाटे चार वाजता सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी दुपारी चार वाजून २० मिनिटांनी हडपसरला पोहोचेल. (१२ फेऱ्या).थांबे : दौंड कॉर्ड केबिन, अहिल्यानगर, बेलापूर, कोपरगाव, मनमाड, जळगाव, भुसावळ, खंडवा, इटारसी, पिपरिया, नरसिंहपूर, मदन महल, कटनी, मैहर, सतना, माणिकपूर, प्रयागराज छिवकी, वाराणसी, जौनपूर आणि औंरीहार जंक्शन..हडपसर- गोरखपूर- हडपसर दैनिक विशेष ट्रेन (६४ फेऱ्या)- ०१४१५ विशेष गाडी : हडपसरवरून १६ ऑक्टोबर ते १६ नोव्हेंबरदरम्यान दररोज सकाळी सात वाजून पाच मिनिटांनी सुटेल. दुसऱ्या दिवशी दुपारी चार वाजता गोरखपूरला पोहोचेल. (३२ फेऱ्या)- ०१४१६ विशेष गाडी : गोरखपूरवरून १७ ऑक्टोबर ते १७ नोव्हेंबरदरम्यान दररोज सायंकाळी पाच वाजून ३० मिनिटांनी सुटेल, तिसऱ्या दिवशी पहाटे तीन वाजून ३० मिनिटांनी हडपसरला पोहोचेल. (३२ फेऱ्या).Teacher Success Story: जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ..; बाबांचे स्वप्न लेकीने उचलले खांद्यावर; ज्योती शेलाराची शिक्षणप्रवासाची प्रेरणादायी कहाणी.- थांबे : दौंड कॉर्ड केबिन, अहिल्यानगर, बेलापूर, कोपरगाव, मनमाड, भुसावळ, खंडवा, इटारसी, भोपाळ, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झाशी, उरई, कानपूर सेंट्रल, लखनौ, गोंडा, मनकापूर आणि बस्ती. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.