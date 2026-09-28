पुणे

Pune Railway: रेल्वे प्रवाशांसाठी बातमी! दिवाळीपूर्वी रेल्वेचा मोठा निर्णय; पुणे-हडपसरहून अमरावती, गाझीपूर, गोरखपूरसाठी विशेष गाड्या

Diwali Special Trains From Pune And Hadapsar To North India: दसरा-दिवाळी, छठपूजेसाठी वाढलेल्या गर्दीचा विचार करून पुणे आणि हडपसरहून विदर्भ व उत्तर भारताकडे जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी वातानुकूलित आणि विशेष गाड्यांची अतिरिक्त फेऱ्या; प्रवास नियोजनाला दिलासा
Indian Railways Diwali Special Trains From Pune And Hadapsar To Amravati Ghazipur And Gorakhpur For Festival Travel

Indian Railways Diwali Special Trains From Pune And Hadapsar To Amravati Ghazipur And Gorakhpur For Festival Travel

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : आगामी दसरा, दिवाळी आणि छठपूजेच्या पार्श्वभूमीवर सणांच्या काळात प्रवाशांची होणारी मोठी गर्दी लक्षात घेऊन रेल्वे प्रशासनाने विविध मार्गांवर विशेष रेल्वे चालविण्याचा निर्णय घेतला. यात पुणे आणि हडपसर स्थानकांवरून सुटणाऱ्या गाड्यांचा समावेश असून, यामुळे विदर्भ आणि उत्तर भारतात जाणाऱ्या प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

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