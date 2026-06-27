Pune: रेल्वे स्थानकाची क्षमता वाढणार; सहा फलाटांच्या कामाला सुरुवात ; नवीन ६० गाड्या धावणार

पुणे: बहुचर्चित व बहुप्रतीक्षित पुणे स्थानकाच्या यार्ड रिमॉडेलिंगच्या कामाला अखेर सुरुवात झाली. या अंतर्गत पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट बांधले जात आहेत. यापैकी फलाट क्रमांक ११ व १२ च्या कामाला प्रत्यक्षात सुरुवात झाली. सध्या सहा फलाट असून टप्प्याटप्प्याने आणखी सहा नवीन फलाट बांधून तयार होतील. स्थानकावर अन्य प्रवासी सुविधा देण्यासाठी किमान तीन वर्षांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. यासाठी सुमारे ६०० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. यामुळे येत्या काळात आणखी ६० नवीन रेल्वे धावणार आहेत..पुणे स्थानकावरील वाढता ताण लक्षात घेता, रेल्वे प्रशासनाने सहा नवीन फलाट बांधण्याचे ठरविले आहे. या कामाला मंजुरी मिळताच प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात देखील झाली. जुन्या मालधक्क्याच्या जागेत सहा नवीन फलाट बांधले जाणार असून, यापैकी फलाट क्रमांक ११ व १२ साठी जमीन सपाटीकरणासह फाउंडेशनचे काम देखील सुरू झाले. नवीन फलाटाचे काम करतानाच आता सध्या अस्तित्वात असलेल्या फलाटांची लांबी वाढविण्याचे काम देखील केले जाणार आहे. त्यामुळे पुणे स्थानकावरील सर्व फलाटांची लांबी वाढून, त्यावर २४ डब्यांच्या रेल्वे सहज मावतील..Maharashtra Rain Update: एक दिवस हजेरी लावून विश्रांती... पुण्यातील पाऊस कुठं हरवला, राज्यात काय परिस्थिती?.असे असतील फायदेपुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट झाल्याने स्थानकाच्या क्षमतेत मोठी वाढ होणारपुण्याहून सुटणाऱ्या रेल्वे गाड्यांच्या संख्येत वाढ होणार१६ व १७ डब्यांच्या रेल्वे गाड्यांचे डबे वाढविणे शक्य होणारयेत्या काही वर्षात वाढलेल्या फलाटामुळे सुमारे ६० नवीन रेल्वे गाड्या सुरू होणार."पुणे स्थानकात नवीन फलाट बांधण्याचे काम सुरू झाले आहे. सध्या फलाट क्रमांक ११ व १२ चे काम केले जात आहे. हे काम प्राथमिक स्तरावर आहे. सहा नवीन फलाट झाल्यावर पुणे स्थानकाच्या क्षमतेत मोठी वाढ होणार आहे. "- हेमंत कुमार बेहरा,जनसंपर्क अधिकारी, रेल्वे विभाग, पुणे.आजचे पंचांग आणि दिनविशेष -२७ जून २०२६.प्रवाशांची मोठी सोयसध्या पुण्याहून सुटणाऱ्या रेल्वे गाड्यांची संख्या ५०नवीन ६० गाड्या वाढणार असून, पुण्यातून सुटणाऱ्या एकूण रेल्वे ११०७५ रेल्वे गाड्यांना अतिरिक्त डबे जोडणार १९८दिवसाला किमान १ लाख ५० हजार प्रवाशांची वाहतूक होणार.तीन वर्षांत असे असेल पुणे स्थानकएकूण फलाट १२प्रवास सुरू करणाऱ्या रेल्वे ११० (दैनंदिन)पुणे स्थानकावरून धावणाऱ्या रेल्वे २९० (दैनंदिन )एकूण प्रवासीसंख्या सुमारे ३ लाख (दैनंदिन).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.