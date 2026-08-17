Pune Railway: पुणे रेल्वे स्थानकावर मोठा बदल! जनरल प्रवाशांना थेट फलाटावर जाता येणार नाही; २२ कोटींचे होल्डिंग एरिया तयार

पुणे: विनाआरक्षित (जनरल) प्रवाशांना आता थेट पुणे स्थानकाच्या फलाटावर पोचता येणार नाही. रेल्वे प्रशासन फलाटावरील प्रवाशांची गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी त्यांची त्रिस्तरीय विभागणी करणार आहे. पुणे स्थानकाच्या बाजूला असलेल्या मध्यवर्ती बस स्थानकाजवळ रेल्वेच्या जागेत सुमारे २२ कोटी रुपये खर्चून प्रवाशांसाठी प्रतीक्षा क्षेत्र (होल्डिंग एरिया) तयार केले जात आहे. .UPSC IFS Success Story: गावच्या शाळेतील लेकीची देशभर दखल! सुमती कदम भारतीय वनसेवेत राज्यात द्वितीय, देशात २६वी, जिद्दीची प्रेरणादायी यशोगाथा.पुणे रेल्वे स्थानकावर प्रवाशांसाठी प्रतीक्षालय आहे. आता प्रथमच प्रतीक्षा क्षेत्र तयार केले जात आहे. यात एकाच वेळी येथे सुमारे ७ हजार प्रवासी सामावून घेण्याची क्षमता आहे. विमानतळासारखी याची रचना असेल. नुकतेच या कामाला प्रत्यक्षात सुरुवात झाली आहे. सुमारे साडेसहा हजार चौरस मीटर (७० हजार चौरस फूट) एवढ्या मोठ्या जागेत पहिल्यादांच कायमस्वरूपीचे प्रतीक्षा क्षेत्र (होल्डिंग एरिया) तयार केले जात आहे. .‘आरएलडीए’च्या (रेल लँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी)च्या माध्यमातून हे काम केले जात आहे. पुणे स्थानकावर दिवसाला सुमारे पावणे दोन लाख प्रवासी प्रवास करतात. दिवाळी व छठ पूजेच्या वेळी ही संख्या अडीच लाखाच्या घरात पोचते. अशा प्रसंगी फलाटावर प्रवाशांची चेंगराचेंगरी होण्याची भीती असते. प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी रेल्वे प्रशासनाने गेल्या दोन वर्षापासून तात्पुरते प्रतीक्षा क्षेत्र तयार केले. याला प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद मिळाल्यानंतर रेल्वे बोर्डाने पुण्यासह देशातील मोजक्याच स्थानकावर आता कायमस्वरूपी प्रतीक्षा क्षेत्र तयार करण्याचा निर्णय घेतला..रेल्वे स्थानकाच्या फलाटावर प्रवाशांची होणारी गर्दी कमी करण्यासाठी व प्रवाशांना सुरक्षितपणे रेल्वे डब्यात चढता यावे. या हेतूने प्रतीक्षा क्षेत्राच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. विनाआरक्षित प्रवाशांना प्रवास करणाऱ्यासाठी ही सुविधा अतिशय उपयुक्त ठरणार आहे. यामुळे स्थानकावर चेंगराचेंगरीसारखी स्थिती निर्माण होणार नाही.-हेमंत कुमार बेहरा, जनसंपर्क अधिकारी, रेल्वे विभाग, पुणे.UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .प्रवाशांना या मिळणार सुविधाप्रवाशांचा प्रवास सुखकर व्हावा, यासाठी या केंद्रात अनेक हाय-टेक सुविधा देण्यात येणार.प्रवाशांना जनरलचे तिकीट अवघ्या काही मिनिटांत मिळावे, या करिता तिकीट खिडक्यांची संख्या १० हून अधिक, सुमारे २० ऑटोमॅटिक तिकीट वेंडिंग मशिन्स असतील.प्रवाशांना आरामदायकपणे बसण्यासाठी मोठे व व्हीआयपी लाउंज.पिण्याचे शुद्ध पाणी, स्वच्छतागृह.रेल्वेच्या वेळेची प्रवाशांना माहिती मिळावी, यासाठी मोठे एलईडी डिस्प्ले बोर्डस, स्पीकर्सची यंत्रणा.प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी संपूर्ण केंद्रात सीसीटीव्ही कॅमेरे व लगेज स्कॅनर मशिन..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.