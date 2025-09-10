Pune Police : घराचा धागा पुन्हा जुळला; पोलिसांनी तरुणीला दिला मायेचा आधार

पुणे : पुणे रेल्वे स्थानकावरील वॉशिंग सेंटरजवळ एका कोपऱ्यात एकटीच, शांत बसलेली साधारण पंचविशीतील तरुणी... डोळ्यांत भीती आणि चेहऱ्यावर अनामिक वेदना...या तरुणीकडे पाहणाऱ्यालाही काळजी वाटावी अशी तिची अवस्था... कारण जवळच नशेडी तरुणांचा वावर असलेला परिसर... अशा परिस्थितीत काहीही अनर्थ घडू शकला असता... पण या क्षणी तिला मोठा आधार मिळाला, तो म्हणजे पोलिसांचा मायेचा आधार... .रेल्वे स्थानकातील बनसोडे नावाच्या महिला सफाई कामगाराची नजर त्या तरुणीकडे गेली. महिला कामगाराने ही बाब लोहमार्ग पोलिस ठाण्यातील सहाय्यक फौजदार देवेंद्र गोसावी यांना कळवली. गोसावी यांनी त्या तरुणीला नाव विचारले, कोठून आलीस हे जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला. पण ती काही बोलत नव्हती. भीतीने गप्प बसली होती. .त्या वेळी गोसावी यांनी वडिलांच्या मायेने सांगितले, ‘तू माझ्या मुलीसारखी आहेस, काहीही काळजी करू नकोस.’ एवढ्या शब्दांनी तिला जणू मोठा आधार मिळाला. तिच्या डोळ्यांतले अश्रू ओघळले आणि ती हलकेच बोलू लागली. तिने सांगितले की ती उत्तर प्रदेशातील जौनपूरची रहिवासी आहे. घरच्यांच्या रागावण्यामुळे ती संतापून घराबाहेर पडली होती. पण घरापासून इतक्या लांब पुण्यात एकटी येऊन ती पूर्णपणे हरवली होती..गोसावी यांनी तत्परता दाखवत ही बाब वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कळवली. त्यांनी लगेच गुगलच्या मदतीने जौनपूर पोलिस ठाण्याचा दूरध्वनी क्रमांक शोधून त्यांच्याशी संपर्क साधला. तेव्हा समजले की २९ जून रोजी ही तरुणी घरातून सामान आणायला म्हणून बाहेर पडली होती. पण ती परतली नव्हती. पालकांनी शोधाशोध करून पोलिस ठाण्यात मुलगी बेपत्ता झाल्याची तक्रार दिली होती..ही माहिती मिळताच पोलिसांनी तिच्या आई-वडिलांशी संपर्क साधला. आपल्या मुलीचा आवाज ऐकून त्यांच्या डोळ्यांत अश्रू तरळले. क्षणात तिचा राग, तिचे हरवलेले हसू आणि तिचे भविष्य या सगळ्याची जबाबदारी पुन्हा पालकांच्या हातात आली. तिचे वडील तातडीने पुण्यात येऊन पोहोचले. लोहमार्ग पोलिसांनी मायेने त्या तरुणीला तिच्या पालकांच्या ताब्यात सुखरूप सोपवले. पुणे लोहमार्गच्या पोलिस अधीक्षक अश्विनी सानप, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक रोहिदास पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक प्रमोद खोपीकर, महिला पोलिस निरीक्षक उत्तरा जाधव, पोलिस उपनिरीक्षक शंभू रणवरे, पोलिस उपनिरीक्षक प्राजक्ता धापाडे, सहाय्यक फौजदार देवेंद्र गोसावी यांनी ही कामगिरी केली..स्वयंसेवी संस्थांचीही मोठी मदत पुणे रेल्वे स्थानकावर बेपत्ता झालेल्या महिला, लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिक बऱ्याचदा आढळून येतात. त्यांना त्यांच्या नातेवाइकांना शोधून देण्याच्या कामात स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्यकर्त्यांचीही मोठी मदत होते, असे पोलिसांकडून सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.