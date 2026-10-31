Pune Railway Station: दिवाळीत पुणे रेल्वे स्थानकावर हायटेक सुरक्षा! १७० सीसीटीव्हींची नजर, यार्डात ड्रोन गस्त

पुणे : दिवाळीच्या काळात पुणे स्थानकावर प्रवाशांची गर्दी वाढते. त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने १७० आधुनिक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांद्वारे २४ तास नजर ठेवली जात आहे. तसेच गुन्हेगारी रोखण्यासाठी यार्डात ‘ड्रोन’ची करडी नजर ठेवण्यात येत आहे. शिवाय स्थानकावर १७ ‘डोअर फ्रेम मेटल डिटेक्टर’ आणि मोठे बॅगेज स्कॅनर बसवून ‘स्थानकावरचा प्रवेश’ अधिक सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न केला असून, यामुळे प्रवासी सुरक्षा अधिक मजबूत होणार आहे. .Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.दिवाळीच्या काळात पुणे स्थानकाहून दिवसाला सुमारे तीन लाख प्रवासी प्रवास करण्याची शक्यता आहे. या गर्दीमुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये याकरिता रेल्वे सुरक्षा दलाने (आरपीएफ) देखील आपल्या जवानांची संख्या वाढवली आहे. स्थानकाच्या सर्व फलाटांवर २४ तास गस्त तर असेलच शिवाय प्रवासी सुरक्षेसाठी ‘हायटेक’ पॅटर्न देखील वापरला जात आहे..यार्डवर ‘ड्रोन’द्वारे नजर :स्थानकावर ओव्हरहेड वायर आणि प्लॅटफॉर्मवरील छतामुळे ड्रोन उडवणे शक्य आणि सुरक्षित नसते. त्यामुळे ड्रोनचा वापर प्रामुख्याने रेल्वे यार्ड आणि मोकळ्या जागेत केला जात आहे. यात नाईट व्हीजन कॅमेरे असलेल्या ड्रोनचाही समावेश आहे. रेल्वे मालमत्तेची चोरी, ट्रॅकवरून अनधिकृतपणे रस्ता ओलांडणे आणि गाड्यांवर दगडफेक होणाऱ्या संवेदनशील भागात हे ड्रोन लक्ष ठेवून असतात. आठवड्यातून तीन ते चार दिवस रात्रीच्या वेळी आणि विविध सत्रांमध्ये ड्रोन उडवले जात असून, गुन्हेगारांवर देखील लक्ष ठेवले जात आहे..गर्दी झाल्यास तत्काळ अलर्टस्थानकावरील गर्दी व्यवस्थापनासाठी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे जाळे अधिक सक्षम करण्यात आले आहे. सध्या पुणे स्थानकावर १७० सीसीटीव्ही कार्यान्वित आहेत. रेल्वेच्या विभाग नियंत्रण कक्षातून १५ ऑक्टोबरपासून २४ तास एका स्वतंत्र पथकाद्वारे गर्दीवर लक्ष ठेवले जात आहे. अधिकाऱ्यांचे स्वतंत्र व्हॉट्सॲप ग्रुप्स तयार केले असून, कॅमेऱ्यात कुठेही जास्त गर्दी दिसल्यास तत्काळ अलर्ट दिला जात आहे..पुणे स्थानकावरील सुरक्षेत मोठी वाढ केली आहे. गर्दीचे नियोजन १७० सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून २४ तास केले जाते. मात्र यार्डातील सुरक्षा, दगडफेक आणि चोऱ्या रोखण्यासाठी नाईट व्हिजन ड्रोनचा प्रभावी वापर करत आहोत.- प्रियांका शर्मा, वरिष्ठ विभागीय सुरक्षा आयुक्त, आरपीएफ, पुणे.Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.पुणे स्थानक सुरक्षा यंत्रणाएकूण सीसीटीव्ही कॅमेरे १७०डोअर फ्रेम मेटल डिटेक्टर १७नवीन बॅगेज स्कॅनर २पुणे विभागातीलएकूण ड्रोन(पुणे, नगर, मिरजसाठी प्रत्येकी १) ३.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.