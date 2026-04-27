वंदे भारत एक्सप्रेसचा डबा घसरला, पुणे रेल्वे स्टेशनवरील घटना, नेमकं काय घडलं?

पुणे : शहरातील रेल्वे स्थानकावर सोमवारी सायंकाळी एक मोठी दुर्घटना टळली. मुंबईहून सोलापूरकडे जाणारी वंदे भारत एक्सप्रेस (गाडी क्रमांक २२२२५) पुणे स्थानकाच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक तीनवर येत असताना तिच्या चौथ्या डब्याचा एक ट्रॉली डायमंड क्रॉसिंगवर घसरल्याची घटना घडली. ही घटना सायंकाळी सुमारे ७.३० वाजण्याच्या सुमारास घडली.. या घटनेनंतर काही काळ स्थानक परिसरात एकच खळबळ उडाली. मात्र, सुदैवाने या अपघातात कोणतीही जीवितहानी किंवा दुखापत झालेली नाही. गाडीत प्रवास करणारे सर्व प्रवासी सुखरूप असल्याची माहिती रेल्वे प्रशासनाने दिली आहे..प्राथमिक माहितीनुसार, गाडी प्लॅटफॉर्मवर प्रवेश करत असताना हा प्रकार घडला. संबंधित ठिकाणी यार्ड रिमॉडेलिंग अंतर्गत क्रॉसिंगच्या सुधारणा कामाचे नियोजन असल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे या घटनेमागील नेमके कारण काय, याचा तपास रेल्वेकडून सुरू करण्यात आला आहे..दरम्यान, प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये यासाठी त्यांना दुसऱ्या रेकमध्ये हलवण्याची व्यवस्था तातडीने करण्यात आली. रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी तत्परतेने परिस्थिती हाताळत प्रवाशांना सुरक्षित बाहेर काढले. या प्रसंगामुळे काही वेळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असले, तरी मोठी दुर्घटना टळल्याने सर्वांनी सुटकेचा निश्वास सोडला.