पुणे

Pune Railway : पुणे रेल्वे स्थानकावरील ताण कमी! नांदेड आणि हरंगुळ एक्स्प्रेस गाड्या २६ जानेवारीपासून हडपसरवरून सुटणार, पहा नवीन वेळापत्रक

Terminal Change for Two Pune Trains : पुणे रेल्वे स्थानकावरील वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी पुणे-नांदेड आणि पुणे-हरंगुळ एक्स्प्रेस गाड्यांचे टर्मिनल २६ जानेवारीपासून पुणे स्थानकाऐवजी हडपसर स्थानकात बदलण्यात आले आहे.
Terminal Change for Two Pune Trains

Terminal Change for Two Pune Trains

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पुणे रेल्वे प्रशासनाने पुणे स्थानकावरील वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी पुण्याहून सुटणाऱ्या दोन रेल्वे गाड्यांचे टर्मिनल बदलले आहे.

Loading content, please wait...
pune
railway
Hadapsar
pune railway

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com