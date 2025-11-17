Pune Railway : पुणे रेल्वे स्थानकावरील ताण कमी! नांदेड आणि हरंगुळ एक्स्प्रेस गाड्या २६ जानेवारीपासून हडपसरवरून सुटणार, पहा नवीन वेळापत्रक

पुणे : पुणे रेल्वे प्रशासनाने पुणे स्थानकावरील वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी पुण्याहून सुटणाऱ्या दोन रेल्वे गाड्यांचे टर्मिनल बदलले आहे. .यामध्ये पुणे-नांदेड-पुणे एक्स्प्रेस आणि पुणे-हरंगुळ-पुणे एक्स्प्रेस या दोन रेल्वेचा समावेश आहे. या दोन्ही रेल्वे २६ जानेवारीपासून पुणे स्थानकाऐवजी हडपसर स्थानकावरून सुटतील आणि परतीचा प्रवास तिथेच थांबतील..Pune Crime:'पेट्रोलपंप कर्मचाऱ्यावर हल्ला'; येरवडा पोलिसांची धडाकेबाज कारवाई, रेकॉर्डवरील दोन गुन्हेगार जेरबंद .महत्त्वाचे...हडपसर-हजूर साहीब नांदेड-हडपसर एक्स्प्रेस (दैनिक)गाडी क्रमांक १७६२९ हडपसर-हजूर साहीब नांदेड एक्स्प्रेस २६ जानेवारीपासून दररोज रात्री ९ वाजून ५० मिनिटांनी हडपसर स्थानकाहून सुटेल.गाडी क्रमांक १७६३० हजूर साहीब नांदेड-हडपसर एक्स्प्रेस २६ जानेवारीपासून दररोज पहाटे ४:३५ मिनिटांनी हडपसर स्थानकांवर पोहचेल.हडपसर-हरंगुळ-हडपसर एक्स्प्रेस (दैनिक) गाडी क्रमांक ०१४८७ हडपसर-हरंगुळ एक्स्प्रेस २६ जानेवारीपासून दररोज सकाळी ६ वाजून २० मिनिटांनी हडपसर येथून सुटेल.गाडी क्रमांक ०१४८८ हरंगुळ-हडपसर एक्स्प्रेस २६ जानेवारीपासून दररोज रात्री ८ वाजून ४५ मिनिटांनी हडपसर येथे पोहचेल.(थांब्यामध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. मात्र, थांब्याच्या वेळेत काहीसा बदल झालेला आहे.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.