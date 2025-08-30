Pune Railway Update : दसरा-दिवाळीसाठी पुण्यातून उत्तर भारतात जाणाऱ्या रेल्वे गाड्यांची तिकिटे फुल्ल, प्रवाशांची निराशा

पुणे : दसरा-दिवाळीसाठी घरी जाण्याची ओढ असणाऱ्या नोकरदारांना रेल्वेने आताच ‘वेटिंग’ आणि ‘रिग्रेट’चा संदेश दाखवला आहे. रेल्वेच्या नव्या नियमांनुसार दोन महिने आधी आरक्षण सुरू झाल्यावर अवघ्या दहा ते पंधरा मिनिटांत अनेक रेल्वे गाड्यांची तिकिटे संपली. ‘वेटिंग’चे तिकीटही न मिळाल्याने अनेक प्रवाशांची निराशा झाली..Pune Lonavala Railway: लोणावळा-पुणे रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास: ६५% कामे पूर्ण, डिसेंबरपर्यंत पूर्णत्वाकडे.पुणे-मुंबईतून कोकण, विदर्भ, मराठवाड्यातील गावांमध्ये जाणाऱ्या, तसेच परराज्यात विशेषतः उत्तर भारतातील प्रवाशांना याचा मोठा फटका बसतो आहे. सकाळी आठ वाजता आरक्षण सुरू झाल्यानंतर दहा ते पंधरा मिनिटांत सगळी तिकिटे संपल्याने हजारो प्रवाशांची निराशा झाली आहे. अगदी नऊ वाजता किंवा दहा वाजता आरक्षणासाठी संकेतस्थळ उघडणाऱ्या प्रवाशांना तिकीट मिळू शकले नाही. त्यामुळे प्रवाशांना आता विशेष रेल्वे गाड्यांची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे..पुण्यातून विदर्भाकडे जाणाऱ्या अजनी-पुणे एक्स्प्रेस, गरीब रथ एक्स्प्रेस, हमसफर एक्स्प्रेस, महाराष्ट्र एक्स्प्रेस आदी गाड्यांची तिकिटे काही मिनिटांमध्ये संपली. तसेच, कोलकत्याला जाणाऱ्या आझाद हिंद एक्स्प्रेसचे आरक्षणही फुल्ल झाले आहे. दिल्ली, लखनौ, दानापूर, पटना या दिशांना जाणाऱ्या गाड्यांनाही भरपूर गर्दी असते. त्यामुळे झेलम एक्स्प्रेस, दानापूर एक्स्प्रेस, लखनौ एक्स्प्रेस गाड्यांची तिकिटेही प्रवाशांना मिळणे कठीण झाले आहे.यापूर्वी रेल्वे गाड्यांचे आरक्षण १२० दिवसांपूर्वी करता येत होते. मात्र, या नियमात बदल करत रेल्वेने आता ६० दिवसांपूर्वी आरक्षण खुले करण्याचा निर्णय घेतला..मात्र, कालावधी कमी झाला असला, तरी प्रवाशांचा प्रतिसाद कायम आहे. लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी सोईस्कर, सुरक्षित आणि अन्य पर्यायांपेक्षा तुलनेने स्वस्त असल्याने प्रवासी रेल्वेला प्राधान्य देत असतात. आता या प्रवाशांना सामावून घेण्यासाठी रेल्वेला दसरा-दिवाळीसाठी विशेष रेल्वे गाड्यांची सोय करावी लागणार आहे. याबाबत पुणे रेल्वे विभागाचे जनसंपर्क अधिकारी हेमंतकुमार बेहरा म्हणाले, पुण्याहून उत्तर भारतात किंवा महाराष्ट्रातील अन्य भागांमध्ये जाणाऱ्या रेल्वे गाड्यांना मोठा प्रतिसाद आहे. या पार्श्वभूमीवर दिवाळी काळात काही मार्गांवर विशेष रेल्वे गाड्या सोडण्याचे नियोजन सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.