Pune Railway Update : दसरा-दिवाळीसाठी पुण्यातून उत्तर भारतात जाणाऱ्या रेल्वे गाड्यांची तिकिटे फुल्ल, प्रवाशांची निराशा

Train Ticket Crisis : दसरा-दिवाळीसाठी पुण्यातून रेल्वेने प्रवास करणाऱ्यांसाठी तिकिटांची कमतरता निर्माण झाली असून, अवघ्या काही मिनिटांत आरक्षण पूर्ण झाल्याने प्रवासी हवालदिल झाले आहेत.
Updated on

पुणे : दसरा-दिवाळीसाठी घरी जाण्याची ओढ असणाऱ्या नोकरदारांना रेल्वेने आताच ‘वेटिंग’ आणि ‘रिग्रेट’चा संदेश दाखवला आहे. रेल्वेच्या नव्या नियमांनुसार दोन महिने आधी आरक्षण सुरू झाल्यावर अवघ्या दहा ते पंधरा मिनिटांत अनेक रेल्वे गाड्यांची तिकिटे संपली. ‘वेटिंग’चे तिकीटही न मिळाल्याने अनेक प्रवाशांची निराशा झाली.

