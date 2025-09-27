पुणे

Pune News: रस्ते, सोसायट्यांच्या नाका तोंडात पाणी, ओढे नाल्यांची वाट रोखल्याचा फटका

Pune waterlogging: नाले बंद झाल्याने पावसाचे पाणी थेट रस्त्यांवर व सोसायट्यांत शिरले नाले बंद झाल्यामुळे पावसाचे पाणी त्याच मार्गाने वाहू शकत नाही. परिणामी रस्ते, पार्किंग एरिया आणि सोसायट्यांमध्ये पाणी जमा होत आहे.
पांडुरंग सरोदे -सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : शहराच्या पश्‍चिम भागातील डोंगरउतारांवरून येणारे पाणी नाल्यांद्वारे नदीला मिळण्याच्या नैसर्गिक व्यवस्थेला फाटा देत महापालिकेकडून डोंगरउतारांजवळील, तर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून (एनएचएआय) महामार्गालगतचे अनेक नाले वळविण्यासह बंद करून नाल्यांचा गळा घोटण्याचा धक्कादायक प्रकार केल्याचे उघडकीस आले आहे.

