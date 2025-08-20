पुणे

Pune Rain : उपनगरांमध्ये पावसाचा कहर, रस्ते जलमय आणि वाहतूक कोंडी

Monsoon Rain Update : उपनगरांत गेल्या दोन दिवसांपासून संततधार पावसाने जोरदार हजेरी लावली. मंगळवारी झालेल्या पावसामुळे जनजीवन विस्कळित झाले आहे.
