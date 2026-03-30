पुण्यात अवकाळी पावसाने रस्त्यावर साचलं पाणी, अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडी; रस्ते जलमय

गेल्या काही दिवसापासून राज्यात उन्हाचा कडाका वाढला असताना अचानक आज काही भागात गारपीटीसह पावसाने हजेरी लावली. पुण्यात अवकाळी पावसाने नागरिकांची धावपळ उडाली. १५ ते २० मिनिटाच्या पावसाने अनेक ठिकाणी रस्त्यांवर पाणी साचलं आहे. यामुळे वाहतूक विस्कळीत झाली असून वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत..पुणे शहरासह उपनगरांत आज दुपारी अवकाळी पावसाने जोरदार हजेरी लावली. कडक उन्हाने हैराण झालेल्या शहरवासियांना काहीसा दिलासा मिळाला, मात्र अचानक आलेल्या पावसामुळे नागरिकांची चांगलीच तारांबळ उडाली. औंध,बाणेर, बालेवाडी, म्हाळुंगे, सिंहगड रस्ता, नगर रस्ता, वडगाव शेरी, विमान नगर, चंदन नगर, कल्याणी नगर या भागात मुसळधार पाऊस झाला. .Maharashtra Weather : पुढील ५ दिवस धोक्याचे ! राज्यातील 'या' भागांत पुन्हा अवकाळी पाऊस अन् गारपिटीचा इशारा.बाणेर येथे गारांचा जोरदार पाऊस सुरू आहे. तर लोहगाव परिसरात विजांच्या कडकडाटासह मध्यम स्वरुपाच्या पावसाने हजेरी लावली. तर मुंढवा, केशवनगर कोरेगाव पार्क खराडीतही पाऊस झाला. वाघोली, फुरसुंगीतही मुसळधार पाऊस झाला..पुण्यातील काही भागात रस्त्यांवर पाणी साचलं आहे. बी टी कवडे रस्त्यावर जागोजागी पाणी साचले असून वाहनचालकांना वाहने चालवताना त्रास सहन करावा लागत आहे. तर विमाननगर गंगापूरम चौकात पाणी साचल्याने वाहतूक थांबली आहे. विमानतळ रस्त्यावर यामुळे वाहतूक कोंडी झाली आहे .घोरपडी गावात ही मोठ्या प्रणावर पाणी साचलं असून वाहनचालक साचलेल्या पाण्यातून गाड्या चालवत आहेत.