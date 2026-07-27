पुणे

Pune Weather: पुण्यात दोन दिवस हलक्या स्वरूपाचा पाऊस; हवामान विभागाचा अंदाज, ढगाळ वातावरण कायम

Pune to Receive Light Rain for Next Two Days Says IMD: पुण्यात पुढील दोन दिवस हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता असून ढगाळ वातावरण कायम राहणार असल्याचा अंदाज भारतीय हवामान विभागाने वर्तवला आहे. नागरिकांनी हवामानातील बदल लक्षात घेऊन आवश्यक खबरदारी घ्यावी.
IMD Pune Weather Forecast Light Rain Expected Over Next Two Days with Cloudy Skies to Continue

IMD Pune Weather Forecast Light Rain Expected Over Next Two Days with Cloudy Skies to Continue

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : गेल्या दोन दिवसांपासून पुणे शहर आणि जिल्ह्यात पावसाचा जोर काहीसा ओसरला असला, तरी रविवारी (ता. २६) सकाळी शहर आणि उपनगरांमध्ये पावसाच्या हलक्या सरी पडल्या. तर पुढील दोन दिवस आकाश ढगाळ राहण्याची शक्यता असून, हलक्या ते मध्यम स्वरुपाच्या पावसाचा अंदाज हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविला आहे.

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