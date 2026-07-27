Pune Weather: पुण्यात दोन दिवस हलक्या स्वरूपाचा पाऊस; हवामान विभागाचा अंदाज, ढगाळ वातावरण कायम

पुणे : गेल्या दोन दिवसांपासून पुणे शहर आणि जिल्ह्यात पावसाचा जोर काहीसा ओसरला असला, तरी रविवारी (ता. २६) सकाळी शहर आणि उपनगरांमध्ये पावसाच्या हलक्या सरी पडल्या. तर पुढील दोन दिवस आकाश ढगाळ राहण्याची शक्यता असून, हलक्या ते मध्यम स्वरुपाच्या पावसाचा अंदाज हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविला आहे..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.सुट्टीचा दिवस असल्याने पर्यटनस्थळे, उद्याने आणि निसर्गरम्य भागांकडे वळलेल्या पुणेकरांनी या हलक्या पावसाचा मनमुराद आनंद लुटला. दुपारनंतर मात्र पावसाने विश्रांती घेतल्याने हवेत काहीसा दमटपणा जाणवला. दिवसभर शहरात ढगाळ वातावरण होते. अधूनमधून ऊन पडत असल्याने ऊन-पावसाचा लपंडाव अनुभवायला मिळाला. .गेल्या आठवड्यात झालेल्या मुसळधार पावसानंतर रविवारी पावसाची तीव्रता कमी झाल्याचे चित्र दिसून आले. हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, रविवारी पाषाण येथे सर्वाधिक पाच मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. शिवाजीनगर, एनडीए, लोहगाव आणि कोरेगाव पार्क परिसरात दोन ते चार मिलिमीटरदरम्यान पाऊस झाला..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.दरम्यान, पुढील दोन दिवस शहरात पावसाचा जोर आणखी कमी राहण्याची शक्यता असून, हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या सरी पडण्याचा अंदाज आहे. त्यानंतर दोन दिवस प्रामुख्याने ढगाळ वातावरण राहील. कमाल तापमानात किंचित वाढ होण्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली. घाटमाथ्यावर मात्र काही ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस कायम राहण्याची शक्यता आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.