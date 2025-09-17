पुणे

Pune Rain : कचरा अडकला, पाणी तुंबले; पावसाळी गटारांच्या स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष, प्रशासनाची बेपर्वाई

Pune News : गटार व चेंबरची योग्य स्वच्छता न झाल्याने पुण्यातील रस्ते पावसात जलमय होऊन वाहतुकीची घोर अवस्था झाली आहे.
पुणे : पावसाळ्यापूर्वी गटारांची व चेंबरची स्वच्छता केल्यानंतर ठेकेदारांनी पुन्हा त्या ठिकाणी स्वच्छता केलेली नाही. त्यामुळे शहरात गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून मुसळधार पाऊस पडत असल्याने चेंबरच्या झाकणांवर कचरा अडकून पाणी तुंबत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. यामुळे वाहतुकीचा खोळंबा होत आहेच; पण ठेकेदारांचे व महापालिका प्रशासनाची बेपर्वाई समोर येत आहे. त्यामुळे आत्तापर्यंत झालेली कामे केवळ ठेकेदारांची बिल काढण्यापुरतीच स्वच्छता केली का? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

