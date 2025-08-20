Pune Rain : ‘वर्क फ्रॉम होम’ची सुविधा कर्मचाऱ्यांना द्या; आयटी फोरमची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

पिंपरी : गेल्या दोन दिवसांपासून शहरात संततधार पाऊस पडत आहे. पुढील काही दिवस मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली आहे. या पार्श्वभूमीवर आयटी कर्मचाऱ्यांना ‘वर्क फ्रॉम होम’ची सुविधा द्यावी, अशी मागणी ‘फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉइज’ या संघटनेने केली आहे. संघटनेने सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ही मागणी केली आहे. .मेट्रोचे सुरू असलेले काम, खराब रस्ते यामुळे हिंजवडीत पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होते. आयटी कर्मचाऱ्यांचा कार्यालयीन कामकाजाचा वेळ प्रवासात जातो. कर्मचाऱ्यांना आपल्या बैठकांना प्रवासातच ऑनलाइन उपस्थिती लावावी लागते. त्याचा परिणाम कामाच्या गुणवत्तेवर होतो. त्यामुळे पावसाळ्यात घरून काम करण्याची सुविधा दिल्यास वाहतूक व्यवस्थेवर येणारा ताण कमी होईल. कर्मचाऱ्यांचाही वेळ वाचेल, पावसाळ्यात होणारे अपघात टाळले जातील, वाहतूक पोलिसांवर येणारा ताण कमी होईल, प्रदूषणाला आळा बसेल, असे आयटीयन्सनी म्हटले आहे..तीन महिन्यांपासून मागणीया वर्षी मे महिन्याच्या तिसऱ्याच आठवड्यात झालेल्या मॉन्सूनपूर्व पावसाने शहरातील वाहतूक व्यवस्था कोलमडली होती. याच वेळी आयटी कर्मचाऱ्यांना ‘वर्क फ्रॉम होम’ द्यावे अशी मागणी आयटी फोरमने केली होती. त्यानंतर आयटी कर्मचाऱ्यांनी हिंजवडीतील समस्यांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही दोन वेळा हिंजवडीला भेट दिली. .मात्र,या मागणीबाबत अजून कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेलानाही.पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील बहुतांश आयटी कर्मचारी दररोज किंवा आठवड्यातून दोनदा कामानिमित्त हिंजवडीत येत असतात. सध्या खराब रस्ते व पावसानंतर होणारी वाहतूक कोंडी लक्षात घेता पावसाच्या काळात येथे येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची मुभा दिल्यास अनेक प्रश्न सुटतील. याबाबत मुख्यमंत्री तसेच विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनाही आम्ही विनंती केली आहे.- पवनजित माने, अध्यक्ष, एफआयटीई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.