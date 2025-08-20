पुणे

Pune Rain Alert : धरणातून विसर्ग वाढल्याने प्रशासन सतर्क; नागरिकांची सुरक्षितता, स्थलांतरावर भर

Pune Updates : खडकवासलातून ३५,००० क्यूसेक विसर्ग सुरू; महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने नागरिकांचे स्थलांतर व सुरक्षिततेच्या उपाययोजना तातडीने केल्या.
Khadakwasla Dam
Pune Rain Alert Dam Discharge Increasedesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : शहरातील नदीपात्रात मंगळवारी सायंकाळनंतर तब्बल ३५ हजार क्युसेक इतक्‍या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग सुरू झाला. त्यापूर्वीच महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने नागरिकांची सुरक्षितता, स्थलांतर, पाणी तुंबू नये यासाठी आवश्‍यक उपाययोजना करण्यावर भर दिला. शहरातील ३१ ठिकाणी महापालिकेची पथके तैनात करण्यात आली.

