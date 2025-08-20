Pune Rain Alert : धरणातून विसर्ग वाढल्याने प्रशासन सतर्क; नागरिकांची सुरक्षितता, स्थलांतरावर भर

पुणे : शहरातील नदीपात्रात मंगळवारी सायंकाळनंतर तब्बल ३५ हजार क्युसेक इतक्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग सुरू झाला. त्यापूर्वीच महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने नागरिकांची सुरक्षितता, स्थलांतर, पाणी तुंबू नये यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यावर भर दिला. शहरातील ३१ ठिकाणी महापालिकेची पथके तैनात करण्यात आली. .मंगळवारी सकाळी प्रारंभी चार हजार क्यूसेक इतके पाणी मुठा नदीपात्रात सोडण्यात आले. त्यानंतर ११ हजार,१४ हजार, २४ हजार असे टप्प्याटप्प्याने विसर्ग क्षमतेत वाढ करण्यात आली. सायंकाळी सात वाजल्यानंतर ३५ हजार क्यूसेक इतक्या मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला..महापालिकेचे साहाय्यक आयुक्त, पोलिस व अग्निशामक दलाचे अधिकारी, विविध विभागांचे अधिक्षक, कार्यकारी अभियंते यांच्यासह प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची पथके विविध भागात तैनात करण्यात आली. धरणातून किती विसर्ग झाल्यानंतर कोणता परिसर बाधित होऊ शकतो, यानुसार पाटबंधारे विभागाकडून आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या नियंत्रण कक्षाला मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारे बाधित भागातील नागरिकांना सतर्कतेच्या सूचना देण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. .अग्निशामक दलाची पथके, बोट, वॉटर पंप व कर्मचारी ठिकठिकाणी नियुक्त करण्यात आली, तसेच बाधित क्षेत्रातील नागरिकांचे स्थलांतर करून त्यांची व्यवस्था करण्यात आली असल्याची माहिती आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी गणेश सोनुने यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.