Pimpri Building Collapse: पुण्यात मोठी दुर्घटना! पिंपरी-चिंचवडमध्ये इमारत कोसळली; १४ पेक्षा जास्त लोक ढिगाऱ्याखाली अडकले, बचावकार्य सुरू

पिंपरी-चिंचवड येथे बुधवारी दुपारी एक मोठी दुर्घटना घडली. कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पाच्या ठिकाणी बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीचा एक भाग अचानक कोसळला. ढिगाऱ्याखाली १५ कामगार अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे परिसरात घबराट पसरली आहे आणि मोठ्या प्रमाणावर बचावकार्य सुरू करण्यात आले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, हा संपूर्ण प्रकल्प पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतर्फे मोशी परिसरात सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी मॉडेलअंतर्गत विकसित केला जात आहे. अपघात घडला तेव्हा बांधकाम सुरू होते आणि कामगार तिथे काम करत होते. अचानक, ती रचना पत्त्यांच्या घराप्रमाणे कोसळली. अपघाताची बातमी मिळताच, अग्निशमन दल, स्थानिक पोलीस आणि आपत्ती व्यवस्थापन पथके तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाली..Pune: आणे येथे ३५ वर्षीय तरुणाचा जीव गेला; बुधवारी पहाटे घटना घडली असून संबंधित आरोपीला स्थानिक ग्रामस्थांनी पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले.आपत्कालीन पथके ढिगारा हटवण्यासाठी आणि त्याखाली अडकलेल्या लोकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी अथक प्रयत्न करत आहेत. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे वरिष्ठ अधिकारीही घटनास्थळी दाखल झाले असून, ते स्वतः बचावकार्यावर देखरेख करत आहेत. जखमींना जवळच्या रुग्णालयांमध्ये तातडीने पोहोचवण्यासाठी अनेक रुग्णवाहिका सज्ज ठेवण्यात आल्या आहेत..Pune Infrastructure: हाेतलेचा पूल मृत्यूच्या दाढेत! सुरक्षा कठडे वाहून गेले, स्लॅब उखडले; हजारो नागरिकांचा जीव धोक्यात.अपघाताचे नेमके कारण अद्याप कळलेले नाही. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्यांना सुरक्षितपणे बाहेर काढणे आणि त्यांना तात्काळ वैद्यकीय मदत पुरवणे हे त्यांचे पहिले प्राधान्य आहे. ढिगारा पूर्णपणे हटवल्यानंतरच मृतांची किंवा जखमींची नेमकी संख्या अधिकृतपणे निश्चित केली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.