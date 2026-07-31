Velhe Flooding: मार्गासनीत निष्काळजीपणाचा फटका! रस्त्यावर तळे, शाळा-ग्रामपंचायत पाण्याखाली; आंदोलनाचा इशारा

-मनोज कुंभारवेल्हे(पुणे): वेल्हे चेलाडी रस्त्यावरील मार्गासनी (ता.राजगड) गावच्या हद्दीमध्ये रस्त्याच्या बाजूने नालेसफाई व गटार सफाई न केल्याने मुख्य रस्त्यावर तसेच येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा तसेच ग्रामपंचायत कार्यालयात समोर मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले गेल्याने तळ्याचे स्वरूप आले होते . या ठिकाणी मोठी दुर्घटना झाल्यावरच सार्वजनिक बांधकाम विभागाला जाग येणार का असा सवाल नागरिक करीत आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहेत..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.राजगड तालुक्यामध्ये होत असलेल्या अतिवृष्टीचा फटका वेल्हे चेलाडी मार्गावरील व किल्ले राजगडचे प्रवेशदार असलेल्या मार्गासनी गावाला मोठ्या प्रमाणात बसला आहे .रस्त्याच्या दोन्ही बाजूनी साईड पट्ट्यांची दुरुस्ती न केल्यामुळे तसेच गटारांची स्वच्छता न केल्याने पावसाचे पूर्ण पाणी हे मार्गासनी येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासमोर असलेल्या मुख्य रस्त्यावर साचले गेले. .यामुळे वेल्हे -चेलाडी मार्गावरील अनेक वाहनांना यामधून वाट काढताना मोठा अडथळा निर्माण झाला तर दोन ते तीन दुचाकी स्वार या पाण्यात अडखळून पडल्याची माहिती स्थानिक ग्रामस्थांनी दिली तर रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा व ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या प्रांगणामध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने शाळेतील विद्यार्थ्यांना पाण्यातूनच ये-जा करावी लागत होती. सुमारे गुडघाभर पाणी साठल्यामुळे विद्यार्थ्यांना या पाण्यातूनच धोकादायक पद्धतीने जावे लागत होते.तर ग्रामपंचायत कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना सुद्धा मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.सार्वजनिक बांधकाम विभागावरती कोणाचाही धाक राहिला नसून व्यवस्था झोपलेल्या स्थितीत आहे. पावसाळ्यापूर्वी नालेसफाई तसेच गटारांची सफाई होणे आवश्यक असताना सुद्धा ती न झाल्याने शाळेमधील विद्यार्थ्यांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला असून विद्यार्थ्यांसह ,ग्रामस्थ सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयासमोर आंदोलन करणार आहेत.विशाल वालगुडे, माजी सरपंच ,ग्रुप ग्रामपंचायत मार्गासनी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.