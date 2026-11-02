Pune Rain: पुण्यात नोव्हेंबर मध्ये पावसाची दमदार हजेरी; 24 तासात 41.1 मिलीमीटर; उद्या पासून जोर ओसरणार

Pune rainfall latest update: काल रात्री पासून पुणे शहर आणि परिसरात पावसाने जोरदार हजेरी लावली. भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) आकडेवारीनुसार, पुण्यातील शिवाजीनगर वेधशाळेत गेल्या 24 तासांत (सकाळी 8.30 पर्यंत) 41.1 मिमी पावसाची नोंद झाली. नोव्हेंबर महिन्यात 2019 नंतर 24 तासांत झालेला हा सर्वाधिक पाऊस आहे. तसेच, 8 जुलै 2026 नंतर पुण्यातील 24 तासांतील ही सर्वाधिक पावसाची नोंद आहे..शहरातील विविध भागांत पावसाची नोंदशिवाजीनगरसह पुण्यातील विविध भागांतही चांगला पाऊस झाला. IMD च्या आकडेवारीनुसार, गेल्या 24 तासांतील पावसाची नोंद पुढीलप्रमाणे आहे.शिवाजीनगर : 41.1 मिमीहडपसर : 35.5 मिमीडेक्कन : 35.2 मिमी.Pune Rain Today : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये पहाटेपासून मुसळधार पाऊस; कोथरूड, बाणेर, हिंजवडीत पावसाचा जोर.मगरपट्टा : 30.5 मिमीवारजे : 25.6 मिमीचिंचवड :19.5 मिमीपाषाण : 14.6 मिमीखडकवासला :7 मिमी.हवामान खात्याच्या आकडेवारीनुसार, पुण्यात नोव्हेंबर महिन्यात 24 तासांत झालेल्या सर्वाधिक पावसाच्या पहिल्या 10 घटनांपैकी 7 घटना एल निनोच्या वर्षांत नोंदवण्यात आल्या आहेत. या घटनांमध्ये 2015 मध्ये 95 मिमी, 2009 मध्ये 93.8 मिमी, 1997 मध्ये 75.4 मिमी आणि 2019 मध्ये 52.3 मिमी पावसाची नोंद झाली होती..Baramati Heavy Rainfall: बारामतीत एका महिन्याचा पाऊस एका रात्रीत पडला…..याशिवाय, 2009 मध्येच 42.6 मिमी व 37 मिमी पाऊस 24 एक दिवसात नोंदवण्यात आला होता. तर काल देखील शिवाजीनगरमध्ये 41.1 मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.