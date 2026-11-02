पुणे

Pune Rain: पुण्यात नोव्हेंबर मध्ये पावसाची दमदार हजेरी; 24 तासात 41.1 मिलीमीटर; उद्या पासून जोर ओसरणार

Pune latest rain news: शिवाजीनगरमध्ये 2019 नंतर नोव्हेंबरमधील 24 तासांतील सर्वाधिक पाऊस; नोव्हेंबरमधील सर्वाधिक पावसाच्या 10 घटनांपैकी 7 घटना एल निनोच्या (El Nino) वर्षांत
41.1 mm rainfall in Pune in last 24 hours

41.1 mm rainfall in Pune in last 24 hours

esakal

Ankur Nikam
Updated on

Pune rainfall latest update: काल रात्री पासून पुणे शहर आणि परिसरात पावसाने जोरदार हजेरी लावली. भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) आकडेवारीनुसार, पुण्यातील शिवाजीनगर वेधशाळेत गेल्या 24 तासांत (सकाळी 8.30 पर्यंत) 41.1 मिमी पावसाची नोंद झाली. नोव्हेंबर महिन्यात 2019  नंतर 24 तासांत झालेला हा सर्वाधिक पाऊस आहे. तसेच, 8 जुलै 2026 नंतर पुण्यातील 24 तासांतील ही सर्वाधिक पावसाची नोंद आहे.

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