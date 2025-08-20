पुणे

Pune Rain Update: पुण्यात पावसाचा हाहाकार! एकता नगरमध्ये पाणी शिरलं, खडकवासल्यातून विसर्ग वाढला

Pune Rain Fury: Ekta Nagar Floods as Khadakwasla Dam Discharge Increases | पुण्यातील एकता नगरमध्ये पाणी शिरलं, खडकवासला धरणातून विसर्ग वाढला. प्रशासन सतर्क, स्थलांतर सुरू. ताज्या बातम्यांसाठी वाचा!
Floodwater entered residential societies in Pune Ekta Nagar after heavy rain. Khadakwasla dam discharge increased, causing waterlogging in many areas.
Sandip Kapde
Updated on

मुसळधार पावसाने पुणे शहरात हाहाकार माजवला आहे. सिंहगड रस्त्यावरील आनंद नगर परिसरातील एकता नगर येथे ओढ्याचे बॅकवॉटर शिरल्याने अनेक सोसायट्यांमध्ये पाणी शिरले आहे. यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, पुणे महानगरपालिका आणि अग्निशमन दलाने तातडीने कारवाई सुरू केली आहे. खडकवासला धरणातून मुठा नदीत विसर्ग वाढवण्यात आल्याने परिस्थिती आणखी गंभीर झाली आहे.

pune
rain
Monsoon
rainy session
monsoon update

