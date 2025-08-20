Pune Rain Update: पुण्यात पावसाचा हाहाकार! एकता नगरमध्ये पाणी शिरलं, खडकवासल्यातून विसर्ग वाढला

मुसळधार पावसाने पुणे शहरात हाहाकार माजवला आहे. सिंहगड रस्त्यावरील आनंद नगर परिसरातील एकता नगर येथे ओढ्याचे बॅकवॉटर शिरल्याने अनेक सोसायट्यांमध्ये पाणी शिरले आहे. यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, पुणे महानगरपालिका आणि अग्निशमन दलाने तातडीने कारवाई सुरू केली आहे. खडकवासला धरणातून मुठा नदीत विसर्ग वाढवण्यात आल्याने परिस्थिती आणखी गंभीर झाली आहे..एकता नगरमध्ये पाण्याचा कहरएकता नगरमधील अनेक सोसायट्यांमध्ये पाणी शिरल्याने रहिवाशांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ओढ्याच्या बॅकवॉटरमुळे रस्ते आणि घरांमध्ये पाणी साचले आहे. स्थानिक रहिवासी रमेश पाटील यांनी सांगितले, “रात्रीपासून पाण्याची पातळी वाढत आहे. आमच्या सोसायटीच्या तळमजल्यावर पाणी शिरले आहे. प्रशासनाने तातडीने मदत करावी.” पाण्याचा निचरा होण्यासाठी पालिकेने पंप लावले असून, अग्निशमन दलाचे अधिकारीही घटनास्थळी उपस्थित आहेत..प्रशासन सतर्क, स्थलांतराला सुरुवातपुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी रात्री उशिरा एकता नगर परिसराची पाहणी केली. त्यांनी नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आणि आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले आहे. “आम्ही परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत. नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत,” असे आयुक्तांनी सांगितले. प्रशासनाने एकता नगरमधील रहिवाशांचे जवळच्या सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर सुरू केले आहे. यासाठी स्थानिक शाळा आणि सामुदायिक सभागृहांचा वापर केला जात आहे..Pune News: भर पावसात शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांचा धोकादायक प्रवास, काळजाचा ठोका चुकवणारा व्हिडिओ व्हायरल.खडकवासला धरणातून विसर्ग वाढलाखडकवासला धरणातून मुठा नदीत विसर्ग वाढवण्यात आला आहे. उपविभागीय अभियंता, मुठा कालवे उपविभाग, स्वारगेट यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आज सकाळी 10 वाजता विसर्ग 35,310 क्युसेकवरून 39,138 क्युसेक इतका वाढवण्यात आला आहे. पाण्याच्या पातळीवर लक्ष ठेवून आवश्यकतेनुसार यात बदल होऊ शकतात. यामुळे नदीकाठच्या परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना विशेष काळजी घेण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.नागरिकांना सतर्कतेचे आदेशपुणे महानगरपालिकेने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आणि नदीकाठच्या भागात न जाण्याचे आदेश दिले आहेत. “पाण्याची पातळी वाढत असल्याने नागरिकांनी सुरक्षित ठिकाणी राहावे. आपत्कालीन परिस्थितीत 100 किंवा 108 वर संपर्क साधावा,” असे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तसेच, पाणी साचलेल्या रस्त्यांवरून वाहन चालवणे टाळण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे..सावधगिरीचा इशारापुणे शहरातील पावसाची तीव्रता पाहता प्रशासनाने आपत्कालीन व्यवस्थापन यंत्रणा पूर्णपणे कार्यान्वित केली आहे. हवामान खात्याने पुढील 24 तासांतही पावसाचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे नागरिकांनी घराबाहेर पडताना काळजी घ्यावी आणि प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. एकता नगरसह इतर नदीकाठच्या भागात राहणाऱ्या नागरिकांनी विशेष सावधगिरी बाळगावी.स्थानिकांचे म्हणणेस्थानिक रहिवासी म्हणाले, “दरवर्षी पावसाळ्यात आम्हाला अशा समस्यांना सामोरे जावे लागते. प्रशासनाने कायमस्वरूपी उपाययोजना करावी.” अनेक रहिवाशांनी ओढ्याच्या साफसफाईकडे आणि ड्रेनेज व्यवस्थेकडे लक्ष देण्याची मागणी केली आहे..Pune Rain Update: 'उजनीतून भीमा नदी पात्रातील विसर्गात वाढ'; घाटमाथ्यावर मुसळधार पाऊस, नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.