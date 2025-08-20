पुणे

Pune Rain Update : कर्वेनगर, वारजे भागाला तळ्याचे स्वरूप, जनजीवन विस्कळित; घरांच्या परिसरात पाणी शिरल्याच्या तक्रारी

Monsoon Updates : कर्वेनगर, वारजे, शिवणे परिसरात संततधारेमुळे रस्ते जलमय; वाहतूक कोंडी, आरोग्यधोका आणि नागरिकांची तक्रार वाढली आहे.
Pune Rain Update
Pune Rain UpdateSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कर्वेनगर : मागील दोन दिवसांपासून सरू असलेल्या संततधार पावसामुळे कर्वेनगर, वारजे, शिवणे, भागातील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. उपनगरांमधील अनेक भागांमध्ये रस्त्यांवर तळी साचली असून, पाण्याच्या प्रवाहामुळे वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे. वाहनचालक, विद्यार्थी, गृहिणी, कामगार, तसेच व्यवसायिकांना याचा मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत आहे

rain
Monsoon
rainy session
Monsoon Session

