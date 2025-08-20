Pune Rain Update : कर्वेनगर, वारजे भागाला तळ्याचे स्वरूप, जनजीवन विस्कळित; घरांच्या परिसरात पाणी शिरल्याच्या तक्रारी

कर्वेनगर : मागील दोन दिवसांपासून सरू असलेल्या संततधार पावसामुळे कर्वेनगर, वारजे, शिवणे, भागातील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. उपनगरांमधील अनेक भागांमध्ये रस्त्यांवर तळी साचली असून, पाण्याच्या प्रवाहामुळे वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे. वाहनचालक, विद्यार्थी, गृहिणी, कामगार, तसेच व्यवसायिकांना याचा मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत आहे.सकाळच्या आणि संध्याकाळच्या गर्दीच्या वेळी मुख्य रस्त्यांवर पाण्याचे मोठे तळी तयार झाल्याने दुचाकी आणि चारचाकी वाहनचालकांना अक्षरशः जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. रिक्षा आणि छोटी वाहने बंद पडल्याचे प्रकारदेखील कर्वेनगर पुलाजवळ दिसून आले. सार्वजनिक वाहतुकीलाही विलंब होत असल्यामुळे कामावर मोठा परिणाम होत आहे,.शाळा-कॉलेजला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना रेनकोट व छत्र्या असूनही भिजून जावे लागत आहे. गृहिणींना किराणा आणि घरगुती वस्तू आणण्यासाठी रस्त्यावर पडणाऱ्या पाण्यातून मार्ग काढावा लागत आहे. कामगार, ऑफिस कर्मचारी ठरलेल्या वेळेत नोकरीच्या ठिकाणी पोहचणे कठीण झाले आहे. पावसामुळे रस्त्यावर खड्ड्यांची संख्या अधिक वाढली असून, त्यात पाणी साचल्याने अपघाताचा धोका अधिकच वाढला आहे. .वाहने संथगतीने चालत असून, वाहतूक कोंडीत भर पडत आहे. पावसामुळे नाल्यांचे पाणी रस्त्यावर आल्याने दुर्गंधी पसरली आहे. नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्नही उभा राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे. स्थानिक नागरिक महेश पवळे म्हणाले की, चेंबरवर कचरा साचला असल्यामुळे पाण्याचा निचरा व्यवस्थित होत नाही. पाणी रस्त्यावर साचत असल्यामुळे समस्या वाढल्या आहेत. या समस्यांवर तातडीने तोडगा काढावा, नाल्यांची साफसफाई आणि रस्त्यावरील पाणी उपसण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणी नागरिक करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.