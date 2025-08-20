पुणे

Pune Rain Update : पुण्यात पावसाचा कहर; रस्त्यांवर पाणी, वाहतूक कोंडी

Monsoon Season : पुणे शहरात सलग दुसऱ्या दिवशी ४१ मिमी पावसाची नोंद; पाणी साचल्यामुळे अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडी निर्माण झाली.
Pune Rain Update
Pune Rain Update Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : शहरात सलग दुसऱ्या दिवशी सकाळपासूनच पावसाने जोरदार हजेरी लावली. या पावसामुळे शहरासह उपनगरांत रस्‍त्‍यांवर जागोजागी पाणी साचले. तसेच शहर व उपनगरांत विविध रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी झाली.

