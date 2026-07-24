Pune Rain Update: पुणे घाटमाथ्यावर रेड अलर्ट; खडकवासला धरण १०० टक्के भरले, चारही धरणांत किती टक्के पाणीसाठा?

पुणे जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या दमदार पावसामुळे धरणांतील पाणीसाठ्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. खडकवासला धरण पूर्ण क्षमतेने भरले असून, हवामान विभागाने पुणे शहराच्या घाटमाथ्यावर रेड अलर्ट जारी केला आहे. पुढील दोन दिवस पुणे शहरात हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली असून, घाटमाथा परिसरात जोरदार पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे..पावसाचा अंदाजवातावरणातील पोषक बदलांमुळे पुणे, मध्य महाराष्ट्र आणि कोकण परिसरात सध्या दररोज पावसाची नोंद होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर पुणे शहराच्या घाटमाथ्यावर मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. शहरात पुढील दोन दिवस हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस होण्याची शक्यता असून, घाटमाथ्यावर मात्र जोरदार पावसाची परिस्थिती राहू शकते..शेतकऱ्यांच्या कामांना वेगपुणे जिल्ह्यात पावसाने दमदार हजेरी लावल्याने शेतीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावित कृषी कामांना वेग मिळाल्याचे चित्र आहे. सातत्याने होत असलेल्या पावसामुळे शेतीसाठी आवश्यक ओलावा उपलब्ध झाला आहे..धरणांतील पाणीसाठा२४ जुलै २०२६ रोजी सकाळी ६ वाजेपर्यंतच्या धरण साठा अहवालानुसार, खडकवासला धरण १०० टक्के भरले आहे. धरणाच्या सांडव्यावरून आतापर्यंत १.८२ टीएमसी पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला आहे. पुण्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या चारही धरणांमध्ये मिळून २२.८८ टीएमसी म्हणजेच ७८.४९ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. गेल्या वर्षी याच दिवशी या धरणांमध्ये २३.६० टीएमसी, म्हणजे ८०.९८ टक्के पाणीसाठा होता..Pune Dry Waste Project: पुण्यात ३०० मेट्रिक टन सुका कचरा प्रकल्पाला स्थायीत बहुमताने मंजुरी; भाजप-काँग्रेस आमनेसामने.पावसाची नोंद आणि पाण्याची आवकमागील १२ तासांत धरण परिसरात लक्षणीय पावसाची नोंद झाली आहे. खडकवासला येथे २९ मिमी, पानशेत येथे १०८ मिमी, वरसगाव येथे १०३ मिमी, तर टेमघर येथे सर्वाधिक १७७ मिमी पाऊस झाला. या पावसामुळे चारही धरणांमध्ये मिळून २,३१६ एमसीएफटी पाण्याची आवक झाली आहे..धरणनिहाय स्थितीधरणनिहाय पाणीसाठा पाहता, खडकवासला धरणात १.९७ टीएमसी म्हणजे १०० टक्के पाणीसाठा आहे. पानशेत धरणात ८.७६ टीएमसी (८२.२९ टक्के), वरसगाव धरणात ९.८६ टीएमसी (७६.८८ टक्के) आणि टेमघर धरणात २.२९ टीएमसी (६१.६८ टक्के) पाणीसाठा उपलब्ध असल्याची नोंद करण्यात आली आहे..Pune Sanitation Workers’ Kids Scholarship Row: तांत्रिक गोंधळामुळे कचरावेचकांच्या मुलांना मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्तीपासून वंचित, सात दिवसांत तोडगा न निघाल्यास आंदोलनाचा इशारा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.