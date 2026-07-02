पुणे

Pune Dam Water Level : पुणेकरांसाठी दिलासादायक बातमी! खडकवासला धरणसाखळीत पावसाचा जोर; टेमघर, पानशेत, वरसगाव धरणांची ताजी स्थिती काय?

Khadakwasla dam water level latest : खडकवासला धरणसाखळीच्या पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या जोरदार पावसामुळे पानशेत आणि वरसगाव धरणांत १०२ एमसीएफटी पाण्याची भर पडली असून पुण्याच्या पाणीपुरवठ्याला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
Latest Khadakwasla Dam Water Level Update

Latest Khadakwasla Dam Water Level Update

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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खडकवासला (पुणे) : खडकवासला धरणसाखळीच्या पाणलोट क्षेत्रात पावसाने जोर धरताच पुणेकरांसाठी दिलासादायक बातमी (Khadakwasla dam water level latest) समोर आली आहे. गेल्या २४ तासांत वरसगाव आणि पानशेत धरणांमध्ये तब्बल १०२ दशलक्ष घनफूट (एमसीएफटी) नव्या पाण्याची भर पडली आहे.

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