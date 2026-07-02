Pune Dam Water Level : पुणेकरांसाठी दिलासादायक बातमी! खडकवासला धरणसाखळीत पावसाचा जोर; टेमघर, पानशेत, वरसगाव धरणांची ताजी स्थिती काय?

खडकवासला (पुणे) : खडकवासला धरणसाखळीच्या पाणलोट क्षेत्रात पावसाने जोर धरताच पुणेकरांसाठी दिलासादायक बातमी (Khadakwasla dam water level latest) समोर आली आहे. गेल्या २४ तासांत वरसगाव आणि पानशेत धरणांमध्ये तब्बल १०२ दशलक्ष घनफूट (एमसीएफटी) नव्या पाण्याची भर पडली आहे..विशेष म्हणजे, हा साठा पुणे शहराच्या जवळपास दोन दिवसांच्या पाणीपुरवठ्याइतका असल्याने धरणसाखळीतील पाणीसाठा वाढण्यास वेग आला असून, पाणीटंचाईची चिंता काही प्रमाणात कमी होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत..गेल्या २४ तासांत म्हणजे, १ जुलै रोजी सकाळी सहा वाजता पानशेत धरणात १.८१ टीएमसी (१६.९७ टक्के) पाणीसाठा होता. तो २ जुलै रोजी सकाळी सहा वाजता १.८६ टीएमसी (१७.४४ टक्के) झाला आहे. धरणात ५० दशलक्ष घन फूट पाण्याची भर पडली आहे..Ramtirth Waterfall : पांढराशुभ्र फेस अन् खळखळणारा आवाज! आंबोलीतील प्रसिद्ध रामतीर्थ धबधबा प्रवाहित; पावसाच्या पाण्यामुळं खुललं सौंदर्य, पर्यटकांची गर्दी.त्याचप्रमाणे, वरसगाव धरणातील पाणीसाठा १.५६ टीएमसी (१२.१५ टक्के) वरून १.६१ टीएमसी (१२.५६ टक्के) इतका वाढला असून, या धरणात ५२ दशलक्ष घन फुट पाण्याची आवक झाली आहे. त्यामुळे या दोन्ही धरणांमध्ये मिळून गेल्या २४ तासांत १०२ दशलक्ष घन फूट (०.१० टीएमसी) पाण्याची वाढ झाली..Koyna Dam Water Level : ...अखेर दिलासादायक बातमी! तळ गाठणारे कोयना धरण पुन्हा भरणार; महाबळेश्वर-नवजातील पावसाने पाणीसाठ्यात मोठी वाढ, पाहा ताजी आकडेवारी.खडकवासला धरणसाखळीच्या पाणलोट क्षेत्रात गेल्या २४ तासांत पानशेत धरण परिसरात ३१ मिमी, वरसगावमध्ये ३१ मिमी, टेमघरमध्ये ४० मिमी आणि खडकवासला धरण परिसरात ४ मिमी पावसाची नोंद झाली. सध्या पानशेत धरणात १.८६ टीएमसी (१७.४४ टक्के), वरसगाव धरणात १.६१ टीएमसी (१२.५६ टक्के), खडकवासला धरणात ०.३१ टीएमसी (१५.४७ टक्के) पाणीसाठा आहे..टेमघर धरणातील उपयुक्त पाणीसाठा अद्याप शून्य टक्के असून, तेथे उपयुक्त साठा निर्माण झालेला नाही. एकूण उपयुक्त पाणीसाठा ३.७७ टीएमसी (१२.९४ टक्के) झाला आहे. मात्र, ही पातळी गतवर्षीच्या तुलनेत अद्यापही खूपच कमी असून, याच दिवशी गेल्या वर्षी धरणसाखळीत १५.५५ टीएमसी (५३.३६ टक्के) पाणीसाठा होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.