Pune Rain Updates : पुण्याच्या घाटमाथ्यावर आज ‘ऑरेंज अलर्ट’

Pune Weather : पुणे, सातारा, कोल्हापूरसह अनेक जिल्ह्यांना ऑरेंज आणि यलो अलर्ट देत हवामान विभागाने जोरदार पावसाचा इशारा दिला आहे.
पुणे : गोव्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात बहुतांश ठिकाणी शनिवारी (ता. २७) पावसाची शक्यता आहे. पुणे, सातारा आणि कोल्हापूरच्या घाटमाथ्यावर तुरळक ठिकाणी शनिवारी खूप जोरदार पावसाचा इशारा भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने दिला आहे. या जिल्ह्यांना ‘ऑरेंज अलर्ट’ दिला आहे.

