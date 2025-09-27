Pune Rain Updates : पुण्याच्या घाटमाथ्यावर आज ‘ऑरेंज अलर्ट’

पुणे : गोव्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात बहुतांश ठिकाणी शनिवारी (ता. २७) पावसाची शक्यता आहे. पुणे, सातारा आणि कोल्हापूरच्या घाटमाथ्यावर तुरळक ठिकाणी शनिवारी खूप जोरदार पावसाचा इशारा भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने दिला आहे. या जिल्ह्यांना ‘ऑरेंज अलर्ट’ दिला आहे..नैर्ऋत्य मोसमी पाऊस गुजरातचा काही भाग, संपूर्ण राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशचा काही भाग आणि संपूर्ण पश्चिम हिमालय प्रदेशातून माघारी परतला आहे, तर वायव्य आणि लगतच्या मध्य बंगालच्या उपसागरात असलेले ठळक कमी दाबाचे क्षेत्र त्याच ठिकाणी शुक्रवारीही कायम होते. दरम्यान, शुक्रवारी कोकण-गोव्यात बहुतांश ठिकाणी, तर उर्वरित महाराष्ट्रात बऱ्याच ठिकाणी पाऊस पडला..Pune News: रस्ते, सोसायट्यांच्या नाका तोंडात पाणी, ओढे नाल्यांची वाट रोखल्याचा फटका.राज्यात पुणे, सातारा, कोल्हापूर जिल्ह्यांच्या घाटमाथ्यासह ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नांदेड, लातूर, धाराशिव जिल्ह्यांत तुरळक ठिकाणी शनिवारी जोरदार पावसाची शक्यता आहे. या जिल्ह्यांना ‘ऑरेंज अलर्ट’ दिला आहे, अशी माहिती हवामानशास्त्र विभागाने दिली आहे. धुळे, नंदूरबार, जळगाव, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, जालना जिल्ह्यांत तुरळक ठिकाणी मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यासह पावसाची शक्यता आहे. या जिल्ह्यांना ‘यलो अलर्ट’ दिला आहे..उद्या ‘रेड अलर्ट’पुणे आणि रायगड जिल्ह्यातील घाटमाथ्यावर रविवारी (ता. २८) काही ठिकाणी जोरदार ते अति जोरदार, तर तुरळक ठिकाणी अत्यंत जोरदार पाऊस पडेल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यांमधील घाट विभागात हवामानशास्त्र विभागाने रविवारी अति सतर्कतेचा (रेड अलर्ट) इशारा दिला आहे. पुणे जिल्ह्याच्या घाट विभागात शनिवारी अति जोरदार पावसाची शक्यता असून, घाट विभागाला शनिवारी ऑरेंज अलर्ट दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.