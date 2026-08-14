पुणे जिल्ह्यात पावसाची उघडीप

जिल्ह्यात पावसाची उघडीप; घाटमाथ्यावर सरी
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धरणांतून विसर्ग सुरू; मुळशी धरणक्षेत्रात ११० मिलिमीटर पाऊस
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ॲग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे : जिल्ह्यात मागील काही दिवस झालेल्या पावसानंतर आता अनेक भागांत उघडीप मिळाली आहे. मात्र, घाटमाथा आणि धरणक्षेत्रांमध्ये पावसाच्या सरी सुरूच आहेत. मुळशी धरणक्षेत्रात गेल्या २४ तासांत ११० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. त्यामुळे जिल्ह्याच्या पश्चिम भागात अधूनमधून सरी, तर उर्वरित भागात पावसाची उघडीप असे चित्र आहे.
कुर्वंडे येथे ३५, माळीण येथे १३.५ मिलिमीटर पाऊस झाला. चिंचवड, निंबगिरी, पाषाण, तळेगाव, लवळे आणि शिवाजीनगर परिसरांत तुरळक सरी पडल्याची नोंद झाली.
जिल्ह्यातील प्रमुख धरणांची स्थिती समाधानकारक आहे. चासकमान, पानशेत, खडकवासला, भाटघर आणि वीर ही धरणे १०० टक्के भरली आहेत. पवना धरणात ९९.७२ टक्के, तर मुळशी धरणात ९७.०८ टक्के पाणीसाठा आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील बहुतांश प्रमुख धरणांमध्ये मुबलक पाणी उपलब्ध आहे.
सहा धरणांतून पाण्याचा विसर्ग
धरणे पूर्ण क्षमतेने भरल्यामुळे काही धरणांतून नदीपात्रात पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. वीर धरणातून ४ हजार ६३७ क्युसेक, खडकवासला धरणातून १ हजार ९२९ क्युसेक, भाटघरमधून १ हजार ६१५ क्युसेक आणि पानशेतमधून १ हजार ९० क्युसेक विसर्ग सुरू आहे. पवना धरणातून ८०० क्युसेक, तर चासकमानमधून ३७४ क्युसेक पाणी सोडण्यात येत आहे. मुळशी धरणातून सध्या विसर्ग नोंदविण्यात आलेला नाही.
शेतीकामांना मिळणार वेग
पावसाची उघडीप मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांना खरीप पिकांच्या आंतरमशागतीसह अन्य शेतीकामांना वेग देण्याची संधी मिळाली आहे. सातत्याने झालेल्या पावसामुळे शेतांमध्ये पाणी साचलेल्या ठिकाणी त्याचा निचरा करण्यासाठीही ही उघडीप महत्त्वाची ठरणार आहे. धरणांतील मुबलक पाणीसाठ्यामुळे आगामी काळातील सिंचनासाठी पाण्याची स्थिती चांगली आहे.
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टेबल
धरणांतील पाणीसाठा
धरण पाणीसाठा
चासकमान १०० टक्के
पानशेत १०० टक्के
खडकवासला १०० टक्के
भाटघर १०० टक्के
वीर १०० टक्के
पवना ९९.७२ टक्के
मुळशी ९७.०८ टक्के
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धरणांतील विसर्ग
धरण विसर्ग
वीर ४ हजार ६३७ क्युसेक
खडकवासला १ हजार ९२९ क्युसेक
भाटघर १ हजार ६१५ क्युसेक
पानशेत १ हजार ९० क्युसेक
पवना ८०० क्युसेक
चासकमान ३७४ क्युसेक
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