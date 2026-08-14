Pune Crime : राजगड तालुक्यात नसरापूर घटनेची पुनरावृत्ती टळली; अल्पवयीन मुलीवर अतिप्रसंगाचा प्रयत्न, आरोपीने लाईट बंद केली अन्...

पुणे जिल्ह्यातील राजगड तालुक्यातील एका गावात मंगळवारी रात्री सुमारे आठ वाजता अल्पवयीन मुलीवर घरात शिरून अश्लील चाळे करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र मुलीने केलेल्या आरडाओरडामुळे शेजारी राहणारी व्यक्ती मदतीला धावून आल्याने मोठा प्रकार टळला. या प्रकरणी वेल्हे पोलीस ठाण्यात संजय सोपान धरपाळे उर्फ बिर्या याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..फिर्यादी आपल्या भावासोबत कांजळे (ता. भोर) येथे यात्रेच्या कार्यक्रमासाठी गेले होते. त्यावेळी त्यांची अल्पवयीन मुलगी घरी एकटी होती. रात्री आरोपी संजय उर्फ बिर्या धरपाळे तिच्या घरात शिरला. त्याने घरातील वीज बंद करून मुलीच्या अंगाला हात लावून तिचा विनयभंग केल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे..Velhe Crime : राजगड तालुक्यात अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग; आरोपीस अटक, पोक्सोचा गुन्हा दाखल.मुलीने घाबरून आरडाओरड केल्यानंतर शेजारी राहणारे प्रकाश भिसे मदतीसाठी धावून आले. त्यावेळी आरोपीने भिसे यांना मारहाण केली. या हल्ल्यात त्यांच्या उजव्या हाताच्या करंगळीला दुखापत झाली आहे. पोलिसांनी सांगितले की, आरडाओरडामुळेच मुलीसोबत घडणारा मोठा प्रसंग टळला..Pune Crime : पुण्यात खळबळ! मैत्रीचा झाला रक्तरंजित शेवट; सिमेंटच्या दगडाने मित्राला संपवलं.आरोपीविरुद्ध यापूर्वीही दोन गुन्हे दाखल असल्याची माहिती आहे. हवेली विभागाचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू आहे. या प्रकरणात ई-साक्ष नोंदविण्यात आली असून अधिक तपास सुरू आहे..FAQs१. राजगड तालुक्यात नेमकी काय घटना घडली? राजगड तालुक्यातील एका गावात अल्पवयीन मुलीच्या घरात शिरून तिचा विनयभंग करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप आहे.२. या प्रकरणातील आरोपी कोण आहे? संजय सोपान धरपाळे उर्फ बिर्या याच्याविरुद्ध वेल्हे पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.३. मुलीचा जीव कसा वाचला? मुलीने घाबरून मोठ्याने आरडाओरड केल्याने शेजारील व्यक्ती मदतीसाठी धावून आली आणि मोठा प्रकार टळला.४. मुलीला मदत करण्यासाठी कोण धावून आले? शेजारी राहणारे प्रकाश भिसे मुलीच्या मदतीसाठी धावून आले.५. प्रकाश भिसे यांना काय झाले? आरोपीने त्यांच्यावर हल्ला केल्याने त्यांच्या उजव्या हाताच्या करंगळीला दुखापत झाली.६. आरोपीविरुद्ध यापूर्वी गुन्हे दाखल आहेत का? पोलिसांच्या माहितीनुसार आरोपीविरुद्ध यापूर्वीही दोन गुन्हे दाखल आहेत.७. या प्रकरणाचा तपास कोण करत आहे? हवेली विभागाच्या उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांकडून तपास सुरू आहे.८. या प्रकरणात ई-साक्ष नोंदविण्यात आली आहे का? होय, या प्रकरणात ई-साक्ष नोंदविण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.