पुणे

Pune Water Cut : रामटेकडी टाकीची जलवाहिनी फुटल्यामुळे हडपसर व परिसरात शनिवारी पाणीपुरवठा बंद; मनकरी, मुंढवा इत्यादी भागांना पाणी नाही!

Ramtekdi Pipeline Burst : रामटेकडी टाकीला पाणीपुरवठा करणारी जलवाहिनी अचानक फुटल्यामुळे हडपसर व परिसरातील अनेक भागांमध्ये शनिवारी पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे. पुणे महापालिकेच्या पाणी विभागाच्या दुरुस्ती कार्यामुळे पुरवठा शनिवारी रात्रीपर्यंत पुन्हा सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.
Major Pipeline Burst Disrupts Water Supply in Pune

Major Pipeline Burst Disrupts Water Supply in Pune

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : लष्कर पाणीपुरवठा केंद्रातून रामटेकडी टाकीला पाणीपुरवठा करणारी जलवाहिनी फुटल्यामुळे हडपसर व परिसरातील गावे, वाड्या- वस्त्यांचा पाणी पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. दरम्यान, फुटलेल्या जलवाहिनीच्या दुरुस्तीमुळे शनिवारी (ता. २७ ) संबंधित परिसरात पाणीपुरवठा बंद असणार आहे.

Loading content, please wait...
pune
Alert
Ramtekadi
Hadapsar
water pipe line

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com