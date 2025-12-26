Pune Water Cut : रामटेकडी टाकीची जलवाहिनी फुटल्यामुळे हडपसर व परिसरात शनिवारी पाणीपुरवठा बंद; मनकरी, मुंढवा इत्यादी भागांना पाणी नाही!

पुणे : लष्कर पाणीपुरवठा केंद्रातून रामटेकडी टाकीला पाणीपुरवठा करणारी जलवाहिनी फुटल्यामुळे हडपसर व परिसरातील गावे, वाड्या- वस्त्यांचा पाणी पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. दरम्यान, फुटलेल्या जलवाहिनीच्या दुरुस्तीमुळे शनिवारी (ता. २७ ) संबंधित परिसरात पाणीपुरवठा बंद असणार आहे..लष्कर पाणी पुरवठा केंद्रातून रामटेकडी टाकीला पाणी पुरवठा करणाऱ्या जलवाहिनी शुक्रवारी अचानक फुटली. त्यामुळे रामटेकडी टाकीच्या अखत्यारीत येणारा पाणीपुरवठा बंद ठेवण्यात आला होता. दरम्यान, संबंधित जलवाहिनीच्या दुरुस्तीचे काम महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाकडून सुरू आहे. शनिवारी रात्री उशिरापर्यंत संबंधित काम सुरू राहणार आहे. त्यामुळे शनिवारी संबंधित भागातील पाणी पुरवठा बंद ठेवण्यात येणार आहे..Pune Crime : ख्रिसमस पार्टीच्या आमिषात १३ वर्षीय मुलीशी विनयभंगाचा धक्कादायक प्रयत्न; ७२ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकास अटक!.पाणी पुरवठा बंद असणारा परिसर- संपूर्ण हडपसर, ससाणेनगर, रेल्वेलाईनचा भाग, मंत्री मार्केट, गंगा रेसिडेन्सी, साईनाथ वसाहत, गाडीतळ, चिंतामणी नगर, सय्यदनगर, हडपसर इंडस्ट्रिअल इस्टेट, शिंदेवस्ती, भीमनगर, संपूर्ण रामटेकडी, रामटेकडी इंडस्ट्रियल एरिया, हेवनपार्क, गोसावी वस्ती, शंकर मठ, वैदुवाडी, आनंदनगर, एसआरपीएफ, महंमदवाडी गाव, तरवडेवस्ती, कृष्णानगर, सातवनगर, राजीव गांधीनगर, दोराबजी पॅराडाईज, कडनगर बूस्टरवरील भाग.तुकाई दर्शन टाकी सातववाडी, गोंधळेनगर, उन्नतीनगर व काळेपडळ, हडपसर सोलापूर रोड डावी बाजू, साडेसतरा नळी, भोसले गार्डन, माळवाडी, मगरपट्टा सिटी, हडपसर आकाशवाणी, पिंगळेवस्ती, मुंढवा, केशवनगर, चिंतामणी नगर, हांडेवाडी रोड, सातवनगर, गुलामअली नगर, श्रीराम चौक परिसर, रामटेकडी, रामनगर परिसर अंतर्गतचा परिसर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.