पुणे

Pune News : इ-गव्हर्नन्समध्ये पुण्याचा अव्वल क्रमांक

महाराष्ट्र सरकारच्या 'मिशन १००' दिवसांच्या कार्यक्रमात पुणे महापालिकेला चमकदार कामगिरी दाखविता आलेली नव्हती.
cm devendra fadnavis and naval kishor ram
cm devendra fadnavis and naval kishor ramsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - महाराष्ट्र सरकारच्या 'मिशन १००' दिवसांच्या कार्यक्रमात पुणे महापालिकेला चमकदार कामगिरी दाखविता आलेली नव्हती. पण आता १५० दिवसांच्या मिशनमध्ये मात्र ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमात राज्यात सर्वोकृष्ट कामगिरी केली आहे. राज्यात पहिला क्रमांक आल्याने आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांचा सन्मान करण्यात आला.

India
pune
Municipal Corporation
CM Devendra Fadnavis

