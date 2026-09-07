Pune Railway: पुणेकरांसाठी गणेशोत्सवाची रेल्वे भेट! कोकणवासीय प्रवाशांची सोय, पुणे-रत्नागिरी मार्गावर सहा फेऱ्या

पुणे: गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या लक्षात घेता, पुणे-रत्नागिरीदरम्यान विशेष रेल्वे धावणार आहे. ‘ट्रेन ऑन डिमांड’अंतर्गत या गाड्या धावणार असून, १२ ते २६ सप्टेंबरदरम्यान या फेऱ्या होणार असल्याने गणेशोत्सवाच्या काळात कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांची मोठी सोय होणार आहे. .Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...शिवाय अतिरिक्त रेल्वेमुळे नियमित गाड्यांवरील गर्दीचा ताण काही प्रमाणात कमी होणार आहे. पुणे-रत्नागिरी विशेष गाडी क्रमांक ०१४४७ ही १२, १९ आणि २६ सप्टेंबर रोजी धावणार आहे. ही गाडी पुण्याहून मध्यरात्री १२.२५ वाजता सुटून त्याचदिवशी सकाळी ११.५० वाजता रत्नागिरीला पोहोचेल. परतीसाठी गाडी क्रमांक ०१४४८ रत्नागिरीहून त्याचदिवशी सायंकाळी ५.५० वाजता सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी पहाटे ५.२० वाजता पुण्यात पोहोचणार आहे..याशिवाय, गाडी क्रमांक ०१४४५ पुणे-रत्नागिरी विशेष १५ आणि २२ सप्टेंबरला धावेल. पुण्याहून मध्यरात्री १२.२५ वाजता सुटणारी ही गाडी सकाळी ११.५० वाजता रत्नागिरीला पोहोचेल. रत्नागिरी-पुणे विशेष गाडी क्रमांक ०१४४६ त्याचदिवशी सायंकाळी ५.५० वाजता सुटून दुसऱ्या दिवशी पहाटे ५.२० वाजता पुण्यात दाखल होईल..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.\r‘या’ स्थानकांवर थांबा या रेल्वेला चिंचवड, तळेगाव, लोणावळा, कल्याण, पनवेल, पेन, रोहा, माणगाव, वीर, करंजाडी, खेड, चिपळूण, सावरडा, अरवली रोड आणि संगमेश्वर रोड येथे थांबे असतील. विशेष गाड्यांचे आरक्षण विशेष शुल्कावर सुरू झाले आहे. प्रवाशांना संगणकीकृत पीआरएस तिकीट केंद्रे, तसेच ‘आयआरसीटीसी’च्या वेबसाइटवरून आरक्षण करता येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.