पुणे

Pune Railway: पुणेकरांसाठी गणेशोत्सवाची रेल्वे भेट! कोकणवासीय प्रवाशांची सोय, पुणे-रत्नागिरी मार्गावर सहा फेऱ्या

Pune Ratnagiri Special Trains Announced for Ganeshotsav Travel: गणेशोत्सवात कोकणात जाणाऱ्या पुणेकरांसाठी ‘ट्रेन ऑन डिमांड’ विशेष सेवा; १२ ते २६ सप्टेंबरदरम्यान पुणे-रत्नागिरी मार्गावर सहा फेऱ्यांमुळे प्रवाशांना मोठा दिलासा
Pune Ratnagiri Special Trains Six Trips Planned During Ganeshotsav to Ease Passenger Rush on Regular Railway Services

Pune Ratnagiri Special Trains Six Trips Planned During Ganeshotsav to Ease Passenger Rush on Regular Railway Services

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या लक्षात घेता, पुणे-रत्नागिरीदरम्यान विशेष रेल्वे धावणार आहे. ‘ट्रेन ऑन डिमांड’अंतर्गत या गाड्या धावणार असून, १२ ते २६ सप्टेंबरदरम्यान या फेऱ्या होणार असल्याने गणेशोत्सवाच्या काळात कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांची मोठी सोय होणार आहे.

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