Pune Rave Party Raid : पुण्यात कथित हायप्रोफाईल रेव्ह पार्टीवर मध्यरात्री छापा, रिसॉर्टमधील दृश्य पाहून पोलीसही चक्रावले

पुण्यातील आळंदी-मरकळ रस्त्यावरील तुळापूर येथील एका रिसॉर्टमध्ये विनापरवाना आयोजित करण्यात आलेल्या हायप्रोफाईल रेव्ह पार्टीवर पुणे पोलिसांनी रविवारी पहाटे धडक कारवाई करत मोठा छापा टाकला. 'प्रोजेक्ट एक्स' या नावाने आयोजित केलेल्या या पार्टीत अमली पदार्थांचा वापर आणि अवैध दारू विक्री होत असल्याच्या संशयावरून ही कारवाई करण्यात आली..गुन्हे शाखेच्या पथकाने पहाटे २:३० वाजता लोणीकंद पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील रिसॉर्टला वेढा घालून छापा टाकला. या कारवाईत १०७ पुरुष आणि ४९ महिला असे एकूण १५६ जण नशेत धुंद अवस्थेत आढळून आले. यामध्ये २१ वर्षांखालील ३ अल्पवयीन मुलांचा समावेश असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. सर्व व्यक्तींची सध्या पोलिसांकडून कसून चौकशी सुरू आहे..Pune Sex Racket Bust : पुण्यात चाललंय काय? नामांकित कॉलेजवळच सुरू होते सेक्स रॅकेट, ४ तरुणींची सुटका, ३ जणांना अटक .पोलिसांनी ९ लाख २२ हजार रुपये किमतीची मुदत संपलेली विदेशी दारू, गांजा,अंदाजे ३ ग्रॅम हु१० प्रतिबंधित फ्लेवर्ससह ३ कप हुक्का, पॉट्स, वाहने आणि इतर साहित्यासह एकूण ८५ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.पार्टीचे दोन मुख्य आयोजकांना ताब्यात घेतले आहे. पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू असल्याची माहिती पुणे पोलिसांनी दिली आहे..FAQs 1. पुण्यातील रेव्ह पार्टीवर छापा का टाकण्यात आला? 👉 अमली पदार्थांचा वापर, विनापरवाना दारू आणि नियमभंग होत असल्याच्या माहितीवरून छापा टाकण्यात आला.2. या कारवाईत किती लोक सापडले? 👉 एकूण १५६ जण आढळले, ज्यामध्ये १०७ पुरुष आणि ४९ महिला होत्या.3. अल्पवयीन व्यक्तींचा समावेश होता का? 👉 हो, २१ वर्षांखालील ३ जण पार्टीत उपस्थित होते.4. पोलिसांनी काय जप्त केले? 👉 विदेशी दारू, गांजा, हुक्का फ्लेवर्स, वाहने आणि इतर साहित्य मिळून ८५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.5. दारूविक्री कायदेशीर होती का? 👉 नाही, परवान्याची मुदत संपल्यानंतरही दारूची विक्री सुरू होती.6. आयोजकांवर काय कारवाई झाली? 👉 दोन मुख्य आयोजकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून पुढील चौकशी सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.