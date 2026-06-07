पुणे

Pune Rave Party Raid : पुण्यात कथित हायप्रोफाईल रेव्ह पार्टीवर मध्यरात्री छापा, रिसॉर्टमधील दृश्य पाहून पोलीसही चक्रावले

Pune Police Raid : पार्टीत एकूण १०७ पुरुष, ४९ महिला नशेत आढळले; या ३ जण अल्पवयीन असल्याचे माहिती समोर आली आहे. अमली पदार्थांच्या संशयावरून कारवाई करण्यात आली आहे ; घटनास्थळावरून गांजा व प्रतिबंधित हुक्का फ्लेवर्स जप्त.
Pune Rave Party Raid : पुण्यात कथित हायप्रोफाईल रेव्ह पार्टीवर मध्यरात्री छापा, रिसॉर्टमधील दृश्य पाहून पोलीसही चक्रावले
सकाळ डिजिटल टीम
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पुण्यातील आळंदी-मरकळ रस्त्यावरील तुळापूर येथील एका रिसॉर्टमध्ये विनापरवाना आयोजित करण्यात आलेल्या हायप्रोफाईल रेव्ह पार्टीवर पुणे पोलिसांनी रविवारी पहाटे धडक कारवाई करत मोठा छापा टाकला. 'प्रोजेक्ट एक्स' या नावाने आयोजित केलेल्या या पार्टीत अमली पदार्थांचा वापर आणि अवैध दारू विक्री होत असल्याच्या संशयावरून ही कारवाई करण्यात आली.

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