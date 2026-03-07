पुणे

Pune Homes : पुण्यात मुंबई-दिल्लीच्या तुलनेत घरे स्वस्त; पाच वर्षांत किमतीत तब्बल ४४ टक्के वाढ

वाढते क्षेत्रफळ आणि वाढीव दरांमुळे पुण्यात २०२५ मध्ये घरांची सरासरी किंमत ७८ लाखांवर पोहोचली.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - वाढते क्षेत्रफळ आणि वाढीव दरांमुळे पुण्यात २०२५ मध्ये घरांची सरासरी किंमत ७८ लाखांवर पोहोचली आहे. गेल्या पाच वर्षांत किमतीत ४४ टक्के वाढ होऊनही देशातील इतर महानगरांच्या तुलनेत पुणे अद्याप सर्वांत परवडणारे गृहनिर्माण शहर ठरले आहे.

