Pune Homes : पुण्यात मुंबई-दिल्लीच्या तुलनेत घरे स्वस्त; पाच वर्षांत किमतीत तब्बल ४४ टक्के वाढ

पुणे - वाढते क्षेत्रफळ आणि वाढीव दरांमुळे पुण्यात २०२५ मध्ये घरांची सरासरी किंमत ७८ लाखांवर पोहोचली आहे. गेल्या पाच वर्षांत किमतीत ४४ टक्के वाढ होऊनही देशातील इतर महानगरांच्या तुलनेत पुणे अद्याप सर्वांत परवडणारे गृहनिर्माण शहर ठरले आहे..मुंबईत घरांची सरासरी किंमत २.२४ कोटी, बंगळूरमध्ये १.७१ कोटी; तर हैदराबादमध्ये १.९८ कोटी इतकी सरासरी किंमत आहे. त्या तुलनेत पुण्यातील ७८ लाखांची सरासरी किंमत निम्म्याहून कमी आहे. विशेष म्हणजे, वर्षभरातील एकूण विक्रीपैकी ७८ टक्के घरे एक कोटींपेक्षा कमी किमतीच्या श्रेणीत आहेत.प्रीमियमायझेशनचा (उच्च श्रेणीतील घरांचा) कल असला; तरी पुण्याने परवडणारे घर आणि विक्रीचा समतोल राखला आहे. मोठ्या घरांकडे ग्राहकांचा कल वाढत असूनही मध्यम बजेटच्या घरांची विक्रीही वाढली आहे. त्यामुळे पुण्याचे निवासी बांधकाम क्षेत्र देशपातळीवर आघाडीवर आहे..देशात दिल्लीचे वर्चस्व कायमदिल्ली आणि मुंबईने देशातील प्रीमियम गृहनिर्माण बाजारावर वर्चस्व कायम ठेवले आहे. दिल्लीत सरासरी घरांची किंमत सुमारे ३.६८ कोटी, तर मुंबईमध्ये २.२४ कोटी आहे. या उच्च किमतींमुळे दोन्ही महानगरांमध्ये लक्झरी आणि उच्च उत्पन्न गटासाठीच्या घरांची मागणी असल्याचे स्पष्ट होते.पायाभूत सुविधा, व्यावसायिक संधी, आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा आणि गुंतवणुकीसाठीची आकर्षक संधी यामुळे शहरांतील प्रीमियम गृहबाजार अधिक मजबूत होत आहे. त्यामुळे दिल्ली आणि मुंबई या दोन्ही शहरांनी देशातील महागड्या निवासी बाजारपेठेत अग्रस्थान राखले आहे..आकारमानात वाढ३ व ४ बीएचके घरांचा वाटा २० वरून २९ टक्क्यांवर१ बीएचके घरांचा वाटा १८ वरून ११ टक्क्यांवर घसरलानव्या प्रकल्पांचे सरासरी क्षेत्रफळ १७ टक्क्यांनी वाढले .किमती वाढण्यामागील कारणे१. वेगाने वाढणारे शहरीकरण२. मेट्रो, इतर पायाभूत सुविधा३. आयटी, उद्योगांचा विस्तार४. घरांच्या बाजारभावात वाढ५. गुंतवणूकदारांची वाढती मागणी६. जमिनीची मर्यादित उपलब्धता७. बांधकाम खर्चात झालेली वाढ८. वाहतूक, कनेक्टिव्हिटीत झालेली सुधारणा९. सरकारचे महसूल धोरण.प्रमुख शहरांतील सरासरी किंमत (२०२५)पुणे - ७८ लाखमुंबई - २.२४ कोटीबंगळूर - १.७१ कोटीहैदराबाद - १.९८ कोटीदिल्ली-एनसीआर - ३.६८ कोटी.