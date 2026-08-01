Pune Monsoon: पावसाचा ११९ वर्षांचा विक्रम, पुणे शहरात जुलैमध्ये ५२६ मिलिमीटर पावसाची नोंद

पुणे: यंदाच्या पावसाळ्यात ‘एल निनो’च्या प्रभावामुळे पर्जन्यमान सरासरीपेक्षा कमी राहण्याची भीती हवामानशास्त्र विभागाने व्यक्त केली होती. मात्र, निसर्गाने हे सर्व अंदाज फोल ठरवत पुणे शहरात मुसळधार पर्जन्यवृष्टी केली आहे. पुणे शहरामध्ये जुलै महिन्यात ५२३ मिलिमीटरहून अधिक पावसाची नोंद झाली असून, यामुळे १९०७ मधील सर्वाधिक पावसाचा ११९ वर्षांपूर्वीचा ऐतिहासिक विक्रम मोडीत निघाला आहे. जूनमधील पावसाची मोठी तूट भरून काढत जुलै महिन्याने पुण्याला अक्षरशः झोडपून काढले आहे..मॉन्सूनचे आगमन यंदा उशिरा झाल्याने जून महिन्यात शहरासह जिल्ह्यात पावसाची मोठी तूट निर्माण झाली होती. त्यामुळे पाणीटंचाईचे सावट गडद झाले होते. मात्र, १ जुलैपासून पावसाने जोरदार पुनरागमन केले. शहराप्रमाणेच जिल्ह्याच्या घाट परिसरात पावसाने रौद्र रूप धारण केले. ताम्हिणी आणि लोणावळा यांसारख्या अतिवृष्टीच्या क्षेत्रांमध्ये एकाच दिवसात ५०० मिलिमीटरपेक्षा जास्त पावसाची नोंद झाली. परिणामी धरणांमधील पाणीसाठ्यात झपाट्याने वाढ झाली..गांधीजींनी २१ दिवस उपोषणात लिंबू तर सोनम सरांनी २६ दिवस फक्त...; अभिजीत दीपकेचा मोठा खुलासा.एल निनो म्हणजे सर्वत्र कमी पाऊस पडेल, असे नाही. अशा वर्षांत पावसाचे वितरण असमान असते. काही भागांत अतिवृष्टी होते, तर काही भागांत तूट कायम राहते. मराठवाड्यातही गेल्या काही दिवसांपर्यंत पावसाची मोठी तूट होती. मात्र, गेल्या दोन दिवसांच्या पावसामुळे ती काही प्रमाणात भरून निघाली आहे. बंगालच्या उपसागरात लागोपाठ निर्माण झालेल्या हवामान प्रणालींमुळे हा विक्रमी पाऊस झाला आहे. - डॉ. एस. डी. सानप, वैज्ञानिक ‘डी’, भारतीय हवामानशास्त्र विभाग पुणे.Abhijeet Dipke on Jai Bhim : 'जय भीम' हा नारा केवळ एका समाजाचा नाही; अभिजीत दिपके यांचे वक्तव्य, 'ब्लॅक अँड व्हाईट'मध्ये अनेक खुलासे.शतकाहून जुना विक्रम मोडीत...हवामान विभागाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, यापूर्वी जुलै १९०७ मध्ये पुणे शहरात ५०८.५ मिलिमीटर इतक्या सर्वाधिक पावसाची नोंद झाली होती. त्यानंतर गेल्या शतकात जुलै महिन्यात इतका पाऊस कधीही झाला नव्हता. यंदा मात्र १ ते ३१ जुलै या कालावधीत पुणे शहरात ५२३ मिलिमीटरपेक्षा अधिक पाऊस नोंदवला गेला. त्यामुळे ११९ वर्षे जुना उच्चांक मोडीत निघून नवीन विक्रमाची नोंद झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.