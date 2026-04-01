Pune News: पुण्याच्या महसुलात सहाशे कोटींची वाढ; मिळकतकर अन् बांधकाम विभागाकडून पाच हजार ३२६ कोटी रुपये जमा!

पुणे : पुणे महापालिकेच्या मिळकतकर आणि बांधकाम विभागाने यंदा पाच हजार ३२६ कोटी रुपयांचा महसूल जमा केला आहे. यात मिळकतकराचा वाटा दोन हजार ९८५ कोटी, तर बांधकाम विभागाचा वाटा दोन हजार ३४१ कोटी रुपये आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत मिळकतकरात ६०० कोटींची वाढ झाली आहे..मिळकतकर विभागाने तीन हजार २५० कोटींचे उद्दिष्ट ठेवले होते. मात्र, ते पूर्ण होऊ शकले नाही. अभय योजनेमुळे विभागाला ९५४ कोटी ७८ लाख रुपये मिळाले. त्यामुळे उद्दिष्टाच्या जवळ पोहोचता आले. सुट्ट्यांच्या काळातही ग्राहक सुविधा केंद्रे सुरू ठेवल्याने आणि ऑनलाइन सुविधेमुळे कर संकलनास मदत झाली. दुसरीकडे, बांधकाम विभागाने दोन हजार ८५३ कोटींच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत दोन हजार ३४१ कोटी ८४ लाख रुपये मिळवले. जमीन मोजणीच्या तांत्रिक अडचणींमुळे या विभागाच्या महसुलावर परिणाम झाला. मात्र, एकट्या मार्च महिन्यात विभागाने ५८८ कोटी ८२ लाखांची कमाई केली आहे..बांधकाम विभागाकडून बांधकाम परवानगीपोटी यंदा दोन हजार ३४२ कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले आहे. जमीन मोजणीच्या विषयामुळे यंदा महसुलास फटका बसला असला, तरीही मार्चमध्ये ५८८ कोटी रुपयांचा महसूल विभागाने मिळवला आहे.- अनिरुद्ध पावसकर, शहर अभियंता, महापालिका.मिळकतकर विभागाला यंदा दोन हजार ९८५ कोटी रुपयांचा कर प्राप्त झाला आहे. त्यामध्ये अभय योजनेद्वारे ९५४ कोटी रुपये मिळाले आहेत.- रवी पवार, प्रमुख, मिळकतकर आकारणी विभाग.असा मिळाला मिळकतकर१ मार्च २०२५ ते १ मार्च २०२६ पर्यंत जमा झालेला मिळकतकर : २,९८५ कोटी ६७ लाख रु. (सायंकाळी सातपर्यंत)मिळकतधारकांची संख्या : १४,९७,०००डिजिटल प्रणालीद्वारे पद्धतीने जमा झालेला कर : १,५९० कोटी ७६ लाख रु.मिळकतधारकांची संख्या : ७,५०,०००धनादेशाद्वारे जमा झालेला कर : ९८५ कोटी २५ लाख रु.मिळकतधारकांची संख्या : १,२८,०००रोख रकमेद्वारे जमा झालेला कर : ४०९ कोटी ६६ लाख रु.मिळकतधारकांची संख्या : २,५३,०००.