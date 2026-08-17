कॅफे फ्लाईंग जिप्सी प्रकरण! साताऱ्यात वाद, पुण्यात जीवघेणा हल्ला, प्रसिद्ध रिलस्टारसह सात जणांना अटक

पुण्यातील डेक्कन जिमखाना परिसरात शनिवारी पहाटे एका तरुणावर झालेल्या हल्ल्याने खळबळ उडाली होती. ‘फ्लाईंग जिप्सी’ कॅफेबाहेर पडत असताना सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर अथर्व जगताप याला एका टोळक्याने अडवलं होतं. त्यानंतर झालेल्या वादातून त्याच्यावर शस्त्राने हल्ला करण्यात आला होता. या प्रकरणी आता डेक्कन पोलिसांनी खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल केला असून, रील क्रिएटर माधवी कुंभारसह सात जणांना अटक केली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अथर्व जगताप आणि आरोपींची आधीपासून ओळख होती. काही महिन्यांपूर्वी साताऱ्यातील कास पठारावर दोन्ही गटांमध्ये वाद झाला होता. कारला कट मारल्याच्या कारणावरून हा वाद सुरू झाल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यानंतर या वादाचं रूपांतर मोठ्या भांडणात झालं आणि अखेर त्याची परिणती पुण्यातील हल्ल्यात झाली..Mumbai Crime: औषध आणण्यासाठी मेडिकल गेले; पण वादाला तोंड फुटलं अन्..., वृद्ध दांपत्यासोबत टोळक्याचं धक्कादायक कृत्य.शनिवारी पहाटे सव्वातीनच्या सुमारास अथर्व हा डेक्कन परिसरातील ‘फ्लाईंग जिप्सी’मधून बाहेर पडत होता. त्यावेळी काही जणांनी त्याला रस्त्यात अडवलं. आरोपींनी त्याला धमकी देत त्यांच्यासोबत येण्यास सांगितल्याचा आरोप आहे. परिस्थिती बिघडत असल्याचं लक्षात येताच अथर्व जीव वाचवण्यासाठी कॅफेच्या दिशेने पळाला..मात्र, हल्लेखोरांनी त्याचा पाठलाग केल्याचं पोलिसांच्या तपासात समोर आलं आहे. कॅफेमध्ये घुसून त्याला शिवीगाळ करत मारहाण करण्यात आली. यावेळी लाथाबुक्क्यांसह खुर्चीनेही मारहाण केल्याचा आरोप आहे. त्याच्यावर धारदार शस्त्राने वार करण्यात आल्याने तो गंभीर जखमी झाला..Kalyan Crime: कल्याण पूर्वेत धक्कादायक प्रकार! किरकोळ कारणावरून वाद, संतापलेल्या पतीने पत्नीला मारहाण करून घेतला जीव.या प्रकरणात पोलिसांनी माधवी कुंभार, स्नेहल सोनके, शार्दुल ओव्हाळ यांच्यासह सात जणांना अटक केली आहे. या घटनेनंतर परिसरात काही काळ तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं.विशेष म्हणजे, या प्रकरणाची खरी ठिणगी पुण्यात नव्हे, तर साताऱ्यातील कास पठारावर पडली होती. तिथे झालेल्या जुन्या वादातूनच हा प्रकार घडल्याचं पोलिसांच्या प्राथमिक तपासातून समोर आलं आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असल्याचं पुणे पोलिसांनी सांगितलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.