पुणे

कॅफे फ्लाईंग जिप्सी प्रकरण! साताऱ्यात वाद, पुण्यात जीवघेणा हल्ला, प्रसिद्ध रिलस्टारसह सात जणांना अटक

Pune Cafe Flying Gypsy Attack Case : या प्रकरणी आता डेक्कन पोलिसांनी खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल केला असून, रील क्रिएटर माधवी कुंभारसह सात जणांना अटक केली आहे.
Pune Cafe Flying Gypsy Attack Case

Pune Cafe Flying Gypsy Attack Case

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

पुण्यातील डेक्कन जिमखाना परिसरात शनिवारी पहाटे एका तरुणावर झालेल्या हल्ल्याने खळबळ उडाली होती. ‘फ्लाईंग जिप्सी’ कॅफेबाहेर पडत असताना सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर अथर्व जगताप याला एका टोळक्याने अडवलं होतं. त्यानंतर झालेल्या वादातून त्याच्यावर शस्त्राने हल्ला करण्यात आला होता. या प्रकरणी आता डेक्कन पोलिसांनी खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल केला असून, रील क्रिएटर माधवी कुंभारसह सात जणांना अटक केली आहे.

Loading content, please wait...
pune
crime
Marathi News Esakal
www.esakal.com