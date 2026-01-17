पुणे

Shivsena Uddhav Thackeray : ठाकरेंच्या शिवसेनेला पुणेकरांचा ‘जय महाराष्ट्र’

पुण्यात ठाकरेंच्या पक्षाची फक्त एका जागेवर ‘मशाल’ पेटली.
सकाळ वृत्तसेवा
- ज्ञानेश्वर भोंडे

पुणे महापालिका निवडणुकीत पक्षाच्‍या प्रमुख नेत्‍यांनी फिरवलेली पाठ, स्थानिक पातळीवर नेतृत्वाचा अभाव, प्रचारातील विस्कळितपणा याचा फटका शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला बसला. कॉंग्रेस आणि मनसेसोबत आघाडी करूनही मतदारांनीच ‘जय महाराष्ट्र’ केल्याने पक्षाला किमान जागा टिकविता आल्या नाहीत. पक्षाची फक्त एका जागेवर ‘मशाल’ पेटली.

