Shivsena Uddhav Thackeray : ठाकरेंच्या शिवसेनेला पुणेकरांचा ‘जय महाराष्ट्र’

ज्ञानेश्वर भोंडेपुणे महापालिका निवडणुकीत पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनी फिरवलेली पाठ, स्थानिक पातळीवर नेतृत्वाचा अभाव, प्रचारातील विस्कळितपणा याचा फटका शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला बसला. कॉंग्रेस आणि मनसेसोबत आघाडी करूनही मतदारांनीच 'जय महाराष्ट्र' केल्याने पक्षाला किमान जागा टिकविता आल्या नाहीत. पक्षाची फक्त एका जागेवर 'मशाल' पेटली..महापालिकेच्या २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत पक्षाला १० जागा मिळाल्या होत्या. तेव्हा शिवसेना एकसंध होती. मात्र शिवसेनेत फूट पडली. चिन्ह ही गेले. निवडणुकीपूर्वी आणि ऐन निवडणुकीत पक्षाचे दहाही नगरसेवक सोडून गेले..त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेची कामगिरी काय राहणार, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली होती. परंतु पक्षाला दारुण पराभव पत्कारावा लागला. त्यामुळे शिवसेनेच्या स्थापनेपासून आजपर्यंतची पक्षाची पुणे महापालिकेतील सर्वात वाईट कामगिरी ठरली.कल्पना थोरवे, माजी आमदार पुत्र प्रसाद बाबर, रूपेश मोरे यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले. पक्षाची स्थिती सुधारण्यासाठी शहरप्रमुख संजय मोरे यांनी स्वतः: रिंगणात उडी घेतली. मात्र त्यांना पाचव्या क्रमांकांवर समाधान मानावे लागले..कॉंग्रेस आणि मनसेसोबत युती करूनही अपेक्षित फायदा करून घेण्यात पक्षाचे नेतृत्व अपयशी ठरले. पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी पुण्याकडे पाठ फिरविली. त्याचा परिणाम पक्षाच्या कामगिरीवर झाला. विस्कळित झालेले संघटन आणि सक्षम नेतृत्वाचा अभाव यामुळे पक्षावर ही वेळ आली.या निवडणुकीच्या निकालावरून पक्षाला 'मशाल' पेटविण्यासाठी पहिल्यापासून संघटनात्मक बांधणी करावी लागणार आहे. त्यादृष्टीने पक्ष काय पावले उचलणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे..