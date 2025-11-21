NCC Maharashtra : प्रजासत्ताक दिन परेडसाठी १२४ NCC विद्यार्थ्यांची निवड; पुण्यात मेजर जनरल विवेक त्यागींनी घेतली तयारीची पाहणी

पुणे : प्रजासत्ताक दिनानिमित्त दिल्लीत होणाऱ्या पथसंचलनात (पीएम रॅली) राज्याच्या विविध महाविद्यालयांच्या माध्यमातून राष्ट्रीय छात्र सेनेतील (एनसीसी) १२४ विद्यार्थी सहभागी होणार आहेत. ‘एनसीसी’च्या महाराष्ट्र संचालनालयाचे अतिरिक्त महासंचालक मेजर जनरल विवेक त्यागी यांनी एनसीसी गट मुख्यालयाला गुरुवारी भेट देत तयारीचा आढावा गुरुवारी घेतला. .राज्यातील सात विभागांतून पीएम रॅलीसाठी निवड झालेल्या छात्रांची तयारी करून घेण्याची जबाबदारी पुणे विभागाकडे आहे. त्यांना सांस्कृतिक कार्यक्रम, सर्वोत्तम ड्रिल, नेतृत्व, परेड कौशल्य आदींचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. या प्रसंगी ऑफिशिएटिंग ग्रुप कमांडर कर्नल विनीत मिधा यांनी निवड प्रक्रिया, प्रशिक्षण पद्धती, सांस्कृतिक सादरीकरणे, ड्रिल आणि तांत्रिक प्रशिक्षणाविषयी त्यागी यांना सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी सुरू असलेल्या प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण, परेड सराव, सांस्कृतिक कार्यक्रमाची तयारी, तसेच प्रशासकीय व्यवस्था देखील तपासण्यात आल्या..छात्रांशी संवाद साधताना त्यांनी उत्कृष्टता, नेतृत्व, शिस्त आणि राष्ट्रनिष्ठेवर भर देण्याचे आवाहन त्यागी यांनी केले. ‘एनसीसी’चे उद्दिष्ट केवळ शारीरिक प्रशिक्षणापुरते मर्यादित नसून मानसिक बळकटी, तंत्रज्ञानाची ओळख, स्वयंप्रेरणा आणि जबाबदार नागरिक घडवण्यावर असल्याचे त्यांनी सांगितले. एनसीसीच्या विस्ताराविषयी बोलताना त्यागी म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्रात सध्या एक लाखांहून अधिक छात्र कार्यरत आहेत. .Nagpur Crime : मुलीच्या अफेअरचा संशय, ती पळत बाहेर आली अन्...; नागपुरातील घटनेचा थरारक शेवट.पुढील काळात ‘एनसीसी’चा विस्तार करून ही संख्या १ लाख २० हजारांवर नेण्याचे उद्दिष्ट असून दुर्गम, ग्रामीण, सागरी आणि सीमावर्ती भागांतील विद्यार्थ्यांना अधिक संधी देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पुणे शहराला दरवर्षी एक महत्त्वाची जबाबदारी असते, महाराष्ट्रातून सर्वोत्तम कॅडेट्स तयार करून दिल्लीतील राष्ट्रीय व्यासपीठावर पाठवण्याची. आमच्या संचालनालयाने ३३ वेळा ‘बेस्ट डिरेक्टरेट’चा मान पटकावला आहे. येथील छात्रांमध्ये असलेली क्षमता, शिस्त आणि आत्मविश्वास पाहता खात्री वाटते की ते पुन्हा राज्याचा झेंडा उंच नेतील.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.