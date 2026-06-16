Pune Water Supply: पुणेकरांनो सावधान! सम-विषम पाणीवाटप सुरू; पाऊस लांबल्यास वर्षभर दिवसाआड पाणीपुरवठ्याची शक्यता

पुणे: महापालिकेने सोमवारपासून सम/विषम पद्धतीने पाणीवाटपाचे वेळापत्रक निश्चित करून त्यानुसार पाणीकपातीला सुरुवात केली आहे. त्यानुसार सोमवारी (ता. १५) सम तारखेनुसार एका परिसराला पाणीपुरवठा केला. तर, मंगळवारी (ता. १६) विषम तारखेनुसार पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. वेळापत्रकानुसार पाणीवाटपाचा सोमवारी पहिलाच दिवस असल्याने पाण्याबाबत फारशा तक्रारी महापालिकेस प्राप्त झाल्या नाहीत. तर, मंगळवारपासून तक्रारींची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे..Sant Dnyaneshwar Maharaj palkhi: ज्ञानेश्वर माउली पालखी रथ बैलजोडीवरून वाद; रानवडे कुटुंबीयांना मान, मात्र देवस्थानचे पत्र नाही.एल निनोच्या प्रभावामुळे यंदा पाऊस लांबल्याने शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरणसाखळीतील उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे आदेश राज्य सरकारकडून दिले होते. त्यानुसार, पुणे शहरात पाणीकपातीचा निर्णय महापालिकेने घेतला. .त्यानुसार, शहराच्या विविध भागात सोमवारपासून सम/विषम पद्धतीने पाणीपुरवठा करण्याचे आदेश महापालिकेने दिले होते. त्यानुसार सम पद्धतीने पाणीपुरवठा केला. मंगळवारी विषम पद्धतीने पाणीपुरवठा होणार असून, काही भागात नागरिकांच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे..शहरात सम/विषम पद्धतीने पाणीपुरवठा करण्याच्या निर्णयाची सोमवारपासून अंमलबजावणी केली. तांत्रिक अडचणी टाळण्यासाठी आणि वेळापत्रकाप्रमाणे पाणीपुरवठा व्हावा, यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या आहेत.- पवनीत कौर, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका.Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा......तर वर्षभर दिवसाआड पाणीएल निनोच्या प्रभावामुळे पावसाला विलंब झाल्यास पुणे शहरावर पुन्हा दिवसाआड पाणीकपातीचे संकट ओढवू शकते. हवामान खात्याने २० जूनपर्यंत पावसाची शक्यता वर्तवली असून, पाऊस न झाल्यास पुढील वर्षभर पुणेकरांना पाणीकपातीचा सामना करावा लागेल, अशी भीती अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.