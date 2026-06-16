पुणे

Pune Water Supply: पुणेकरांनो सावधान! सम-विषम पाणीवाटप सुरू; पाऊस लांबल्यास वर्षभर दिवसाआड पाणीपुरवठ्याची शक्यता

El Nino impact on Pune water supply and reservoir levels: सम-विषम पाणीपुरवठ्याची अंमलबजावणी सुरळीत; पहिल्या दिवशी तक्रारींचा अभाव, महापालिकेच्या उपाययोजना पूर्ण
Delayed Monsoon Raises Water Crisis Fears; Pune Starts Scheduled Water Rationing

Delayed Monsoon Raises Water Crisis Fears; Pune Starts Scheduled Water Rationing

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: महापालिकेने सोमवारपासून सम/विषम पद्धतीने पाणीवाटपाचे वेळापत्रक निश्‍चित करून त्यानुसार पाणीकपातीला सुरुवात केली आहे. त्यानुसार सोमवारी (ता. १५) सम तारखेनुसार एका परिसराला पाणीपुरवठा केला. तर, मंगळवारी (ता. १६) विषम तारखेनुसार पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. वेळापत्रकानुसार पाणीवाटपाचा सोमवारी पहिलाच दिवस असल्याने पाण्याबाबत फारशा तक्रारी महापालिकेस प्राप्त झाल्या नाहीत. तर, मंगळवारपासून तक्रारींची संख्या वाढण्याची शक्‍यता आहे.

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