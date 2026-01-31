पुणे - पुणे शहरातील मध्यवर्ती पेठ, सेनापती बापट रस्ता, सिंहगड रस्ता, धायरी यासह अनेक भागांत कमी दाबाने व अपुरे पाणी आल्याने नागरिकांना प्रचंड त्रासाला सामोरे जावे लागले. अनेक भागांत शुक्रवारी (ता. ३०) सायंकाळनंतरही पाणी न आल्याने नागरिकांना त्रासाला सामोरे जावे लागले. सोसायट्यांना खासगी टँकरने पाणी मागवून घ्यावे लागले..पुणे महापालिकेने जलकेंद्राच्या ठिकाणी विद्युत व स्थापत्यविषयक देखभाल दुरुस्तीच्या कामांसाठी गुरुवारी (ता. २९) पाणीपुरवठा बंद ठेवला होता. शुक्रवारी सकाळी उशिरा व कमी दाबाने पाणीपुरवठा होईल, असे सांगण्यात आले होते. मात्र आज दुपार उलटून गेली तरीही पुरवठा सुरुळीत झाला नाही..गुरुवार पेठ, रविवार पेठ, शनिवार पेठ, शुक्रवार पेठ, बुधवार पेठ यासह अन्य भागांत खूप कमी दाबाने पाणीपुरवठा झाला. महापालिकेकडून जेव्हा शहराचा पाणीपुरवठा बंद केला जातो, त्याच्या दुसऱ्या दिवशी कमी दाबाने पाणी येते. पण या वेळी दरवेळेपेक्षा खूप कमी दाबाने पाणी आले, अशी माहिती सदाशिव पेठेतील सुशिला गणेश संकुलातील रहिवासी दीपक खरे यांनी सांगितले. त्यामुळे नागरिकांची चांगलीच तारांबळ उडाली..त्याचप्रमाणे सेनापती बापट रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी पाणीपुरवठा दिवसभर विस्कळित होता. गुरुवारी या भागात एक जलवाहिनी फुटली होती. अनेक तास पाणी वाया गेले, महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने वेळीच दुरुस्ती न केल्याने हजारो लिटर पाणी वाया गेले. त्यातच आज या भागात तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली..धायरी डीएसके विश्व भागाला गेल्या १५ दिवसांपासून पाणीपुरवठा कमी होत आहे. आमच्या सोसायटीत ९०० फ्लॅट आहेत, त्यामुळे आम्हाला रोज ५० ते ६० टँकर मागवावे लागत असून, लाखो रुपये त्यासाठी खर्च होत आहेत. महापालिकेने पाणीपुरवठ्यात सुधारणा केली पाहिजे.- मनोज रंगवाळ, अध्यक्ष, मेघमल्हार सोसायटी.१५ दिवसांपासून पाणीटंचाईधायरीतील डीएसके विश्वला नांदेड येथील विहिरीतून पाणीपुरवठा गेला जातो. मात्र महापालिका निवडणुकीचा निकाल लागल्यापासून डीएसके विश्व येथे पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. येथील मागणीपेक्षा कमी पाणी उपलब्ध होत असल्याने या भागातील जवळपास १२ सोसायट्यांची तारेवरच कसरत सुरू आहे..त्यामुळे नाइलाजास्तव टँकर मागवावे लागत आहेत. त्यातच गेल्या तीन दिवसांपासून पूर्ण पाणीपुरवठा बंद झाल्याने नागरिकांचे हाल झाले. पाणीपुरवठा व्यवस्थित करत आहोत, असा दावा अधिकारी करत असतील तर मग पाणी कुठे मुरत आहे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे..खडकवासला धरणाशी संबंधित प्रलंबित असलेली तांत्रिक दुरुस्तीची कामे नुकतीच पूर्ण झाली आहेत. या दुरुस्तीच्या प्रक्रियेमुळे शहरातील काही भागांत उशिरा पाणीपुरवठा झाला. आवश्यक ती सर्व तांत्रिक कामे पूर्ण झाली असून, उद्यापासून शहरात सर्वत्र पाणीपुरवठा पूर्ववत व सुरळीत पुरवठा करण्यात येणार आहे. पाणीपुरवठा यंत्रणा पूर्ण क्षमेतेने कार्यरत केली असून, भविष्यात अशी अडचण येऊ नये, यासाठी आवश्यक खबरदारी घेण्यात येत आहे.- नंदकिशोर जगताप, मुख्य अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.