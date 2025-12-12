पुणे

Pune Cold : पुणेकर गारठले; पारा ७.९ अंशावर

गेल्या काही दिवसांपासून तापमानामध्ये सातत्याने घट होत आहे. त्यामुळे पुणेकर चांगलेच गारठले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
