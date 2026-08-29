DJ Sound System Issue : सणांच्या काळात डीजे, डॉल्बीला चाप लावा; पुणेकरांचे पोलिस आयुक्तांना साकडे

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - आगामी गणेशोत्सव, दहीहंडी आणि नवरात्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यात वाढत्या ध्वनिप्रदूषणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सणांच्या काळात, तसेच शहरातील पब, हॉटेल्स आणि बारमधून रात्री उशिरापर्यंत होणाऱ्या कर्णकर्कश आवाजावर कडक कारवाई करावी, या मागणीसाठी बोट क्लब आणि कोरेगाव पार्क परिसरातील नागरिकांच्या प्रतिनिधींनी नुकतीच पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांची भेट घेतली. यावेळी ध्वनिप्रदूषणाचे नियम काटेकोरपणे राबविण्याबाबतच्या स्वाक्षरी मोहिमेचे निवेदन आयुक्तांना देण्यात आले..पुणे महापालिका आणि पोलिसांनी नुकत्याच गणेश मंडळांच्या प्रतिनिधींसोबत घेतलेल्या बैठकीत डीजे आणि डॉल्बीवर सरसकट बंदी न घालण्याचा निर्णय घेतला होता. नागरिकांनी या निवेदनाद्वारे या एकतर्फी निर्णयावर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. राष्ट्रीय हरित लवाद (एनजीटी) आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार रात्रीच्या वेळी आवाजाची मर्यादा ४५ डेसिबल निश्चित करण्यात आली आहे. ३० ऑगस्ट २०२४ च्या ‘एनजीटी’च्या आदेशानुसार मिरवणुकांमध्ये डीजे आणि कर्णकर्कश वाद्यांवर बंदी असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांची यंत्रणा जप्त करण्याचे स्पष्ट निर्देश आहेत. मात्र, पुण्यात या नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत असून, आवाजाच्या मर्यादेपलीकडे डीजे आणि ढोल-ताशांचा दणदणाट सुरू असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे..तक्रारीसाठी ‘११२’चा करा वापरकेवळ ‘आवाज खूप येतोय’ अशी ढोबळ तक्रार करण्यापेक्षा नागरिकांनी थेट ‘११२’ या हेल्पलाइनवर संपर्क साधावा. हॉटेल, पब, वस्ती किंवा एखाद्या विशिष्ट रॅलीत नियमभंग होत असल्यास अचूक वेळ, तारीख आणि ठिकाणाची माहिती दिल्यास पोलिसांना रेकॉर्डवर नोंद घेऊन तातडीने ठोस कारवाई करणे शक्य होईल, असे आवाहन या निवेदनावर चर्चा करताना पोलिस आयुक्तांनी नागरिकांना केले. तसेच शहरात या समस्येला आळा घालण्यासाठी पोलिसांकडून योग्य त्या उपाययोजना केल्या जात असल्याचेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले..करदात्यांच्या आरोग्याशी खेळ नकोप्रशासन केवळ नियम मोडणाऱ्या घटकांच्या दबावाखाली निर्णय घेत असून, नियमित कर भरणारे सामान्य नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, रुग्ण आणि विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा संताप नागरिकांनी व्यक्त केला. सोलापूरसारखे शहर जर आवाजावर नियंत्रण मिळवून सण साजरे करू शकते, तर महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी असलेल्या पुण्याला हे का जमत नाही, असा थेट सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला..नागरिकांच्या प्रशासनाकडे प्रमुख मागण्या :आगामी सर्व सण आणि मिरवणुकांमध्ये रात्रीच्या वेळी आवाजाची मर्यादा (४५ डेसिबल) ओलांडल्यास तत्काळ कारवाई करावी.बेकायदेशीरपणे मध्यरात्रीपर्यंत सुरू असणारे डीजे, लाऊडस्पीकर आणि फटाक्यांच्या वापरावर कडक निर्बंध घालावेत.नियम मोडणाऱ्यांची साऊंड सिस्टिम थेट जप्त करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत.प्रशासनाने केवळ मंडळ प्रतिनिधींचे न ऐकता स्थानिक रहिवाशांचीही बैठक बोलावून त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे..‘ध्वनिप्रदूषणाबाबत सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय हरित लवादाचे स्पष्ट निर्देश असतानाही, दरवर्षी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांपुढे प्रशासन नरमाईची भूमिका घेताना दिसते. सर्वसामान्य नागरिकांच्या तक्रारींकडे मात्र दुर्लक्ष होते. ११२ वर तक्रार करूनही अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. आमच्या स्वाक्षरी मोहिमेला सोसायट्यांसह वस्त्यांमधील नागरिकांनीही मोठा प्रतिसाद दिला. कर्णकर्कश आवाजामुळे वृद्ध, रुग्ण, रोजंदारीवर काम करणारे आणि विद्यार्थ्यांना झोपेअभावी त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे प्रशासनाने नागरिकांचे म्हणणे ऐकून ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांची कठोर अंमलबजावणी करावी.’- रोडा मेहता, समन्वयक, बोट क्लब परिसर आणि कोरेगाव पार्क परिसर रहिवासी मंच.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.