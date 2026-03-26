Pune News: पुण्यात बांधकामांना वेळेची मर्यादा; सकाळी सात ते रात्री नऊदरम्यानच कामास परवानगी, पुणे महापालिकेकडून आदेश!

पुणे: विविध कारणांमुळे शहरात निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारे गंभीर परिणाम 'सकाळ'ने वृत्तमालिकेद्वारे पुढे आणले. त्याची गांभीर्याने दखल घेत महापालिका प्रशासनाने प्रदूषणास हातभार लावणाऱ्या बांधकाम क्षेत्राला प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्यासाठी जरब बसविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यादृष्टीने बांधकामाच्या वेळेवर निर्बंध आणले आहेत. त्याबाबतचे आदेश महापालिकेने बुधवारी दिले. त्यानुसार, आता शहरातील सकाळी ७ ते रात्री ९ या वेळेतच बांधकाम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे..शहरात सुरू असलेले बांधकाम प्रकल्प, विविध प्रकारची विकास कामे, खासगी व सरकारी बांधकाम, सिमेंट काँक्रिट प्लांट अशा वेगवेगळ्या कारणांमुळे शहरातील ध्वनी व हवेच्या प्रदूषणात मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे, हवेच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत असल्याने नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असल्याचा गंभीर प्रश्न 'सकाळ'ने मागील महिन्यात वृत्तमालिकेद्वारे मांडला होता. त्यावर पुणेकरांसह विविध सामाजिक संस्था, संघटनांनी दखल घेत प्रदूषणावरील वृत्त मालिकेस मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद दिला होता. त्यानंतर, प्रशासनानेदेखील काही प्रमाणात उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली होती..दरम्यान, महापौर मंजूषा नागपुरे यांच्यासह महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी याबाबत ठोस उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार, हवेच्या गुणवत्ता वाढीस कारणीभूत असणाऱ्या वेगवेगळ्या घटकांपैकी बांधकाम क्षेत्रामुळे होणाऱ्या प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्यास सुरुवात केली आहे. महापालिकेच्या शहर अभियंता कार्यालयाने बुधवारी शहरातील बांधकामांवर वेळेच्या मर्यादेचे निर्बंध आणण्याचे आदेश काढले. .शहरात मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेल्या बांधकामांमुळे हवा गुणवत्ता निर्देशांक खालावत असून ध्वनी प्रदूषणातही वाढ होत आहे. सकाळी लवकर व रात्री उशिरापर्यंत सुरू असलेल्या कामांमुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत असल्याच्या तक्रारी महापालिकेस प्राप्त झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, पर्यावरण संरक्षण व नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने बांधकामाच्या ठिकाणी सकाळी ७ ते रात्री ९ या याच वेळेत बांधकामे करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. बांधकाम व्यावसायिकांनी या नियमांचे काटेकोर पालन करावे, असा इशारा महापालिकेने दिला आहे..शहरात सुरू असलेल्या बांधकामांमुळे ध्वनी व हवेच्या प्रदूषणात वाढ होत आहे. त्यामुळे बांधकामांच्या परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात त्रास होतो. त्यानुसार, महापालिका हद्दीतील सर्व प्रकारच्या बांधकाम प्रकल्पांची कामे सकाळी ७ ते रात्री ९ या वेळेत व्हावीत, याबाबतचे आदेश देण्यात आले आहेत.- अनिरुद्ध पावसकर, शहर अभियंता, पुणे महापालिका