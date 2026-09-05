Pune indigenous defence tech: पुण्यात निवृत्त शास्त्रज्ञांचा स्वदेशी स्टार्टअप; मानवरहित ड्रोन, स्वायत्त बोटींद्वारे जलसुरक्षेत क्रांती

प्रज्वल रामटेकेपुणे : देशाला लाभलेल्या ११ हजार किलोमीटर विस्तीर्ण समुद्रकिनाऱ्यासह जलसंपत्ती व्यवस्थापन, सागरी सुरक्षा आणि जलवाहतुकीच्या क्षेत्रात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी ‘डीआरडीओ’ आणि ‘राष्ट्रीय सागर संशोधन संस्थे’तील (एनआयओ) निवृत्त वैज्ञानिकांनी एकत्र येत पुण्यात नावीन्यपूर्ण स्टार्टअपची स्थापना केली आहे. या माध्यमातून १०० टक्के स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित मानवरहित पृष्ठभाग वाहने, मानवरहित पाण्याखालील वाहने, स्मार्ट बॉयज आणि स्वायत्त इलेक्ट्रिक बोटी विकसित करण्यात येत आहेत..‘संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थे’चे (डीआरडीओ) निवृत्त शास्त्रज्ञ आलोक मुखर्जी आणि ‘राष्ट्रीय सागर संशोधन संस्थे’चे (एनआयओ) निवृत्त वैज्ञानिक संजीव अफझलपूरकर यांच्या पुढाकारातून हा स्वदेशी स्टार्टअप उभारण्यात आला आहे. जहाज उत्पादन तज्ज्ञ सनी सेबेस्टियन, मानवरहित इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली तज्ज्ञ राजा महबुबानी आणि औद्योगिक डिझाइन तज्ज्ञ प्रकाश खानजोडे यांचाही या उपक्रमात सहभाग आहे. या तज्ज्ञांना ‘आरओव्ही दक्ष’, ‘यूएव्ही नेत्रा’ आणि ‘एयूव्ही माया’ यांसारख्या लष्करी रोबोटिक प्रणाली विकसित करण्याचा अनुभव आहे..जलस्रोतांमधील पाण्याचे प्रमाण आणि गुणवत्ता मोजणे, धरणांची सुरक्षितता तपासणे, जलकुंभांची देखभाल, जहाजांच्या तळाची तपासणी, पुलांच्या खांबांची स्थिती जाणून घेणे आणि समुद्रातील तसेच अंतर्गत जलमार्गांवरील सुरक्षेसाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर करता येणार आहे. हवामानाची माहिती आणि जलस्रोतांशी संबंधित विविध वैज्ञानिक माहिती संकलित करण्यासाठी ‘स्मार्ट बॉयज’ विकसित करण्याचे काम सुरू आहे. भीमा नदीजवळ या प्रकल्पासाठी अत्याधुनिक संशोधन केंद्र उभारण्यात आले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि बिग डेटा ॲनालिटिक्सचा वापर करून जलसंपत्ती व्यवस्थापनासाठी एकात्मिक प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे..मुखर्जी म्हणाले, ‘पर्यावरणपूरक जलवाहतुकीलाही या उपक्रमातून चालना मिळणार आहे. विद्युत ऊर्जेवर चालणाऱ्या कॅनू, वॉटर स्कूटर, जेट स्की आणि स्वायत्त इलेक्ट्रिक बोटींची निर्मिती केली जात आहे. पुण्यातील पर्यटनासाठीही स्वायत्त इलेक्ट्रिक बोटी विकसित करण्यात येणार आहेत. तसेच या तंत्रज्ञानाचा उपयोग मत्स्यपालन, खारफुटी संवर्धन, पाण्याखालील वनस्पती व जीवसृष्टीचा अभ्यास आणि पाण्याखालील पुरातत्त्व संशोधनासाठीही करता येणार आहे.’’.‘‘आमच्या स्टार्टअपचे प्रत्येक उत्पादन १०० टक्के स्वदेशी बनावटीचे असून, ते ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘विकसित भारत’ या संकल्पनेला खऱ्या अर्थाने बळ देणारे आहे. अत्याधुनिक स्वायत्त तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या जोरावर देशाच्या सागरी क्षेत्रात तसेच जलसुरक्षेत मोठी क्रांती घडवून आणण्यासाठी आम्ही पूर्णपणे सज्ज आहोत.’’- आलोक मुखर्जी, सेवानिवृत्त शास्त्रज्ञ, डीआरडीओ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.