Pune News: पुणे महसूल विभागात खळबळ! ‘कलम 155’ गैरवापरप्रकरणी 69 अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरू; 15 जण आधीच निलंबित

पुणे: महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमधील ‘कलम १५५’चा गैरवापर प्रकरणातील पुणे महसूल विभागातील ६९ अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरू झाली आहे, तर १३५ अधिकाऱ्यांकडून खुलासे मागविले होते. त्यामुळे महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे..farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.‘कलम १५५’चा पुणे जिल्ह्यात गैरवापर केल्याच्या तक्रारी राज्य सरकारकडे आल्या होत्या. त्यानुसार गेल्या पाच वर्षांतील आदेशांची तपासणी करण्यासाठी नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांची चौकशी समिती नेमली होती. या समितीने यापूर्वी राज्य सरकारला अहवाल दिला आहे. त्यात अत्यंत गंभीर श्रेणीतील १३ प्रकरणांमध्ये थेट जबाबदार आढळलेल्या १५ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले आहे..गंभीर श्रेणीतील २४७ प्रकरणांमध्ये सरकारने ‘नियम ८’ अन्वये विभागीय चौकशीची शिफारस केली आहे, तर सौम्य श्रेणीतील १६४ प्रकरणांची चौकशी ‘नियम १०’ अन्वये केली जाणार आहे. त्यानंतर राज्य सरकारने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना गेल्या पाच वर्षांत ‘कलम १५५’ अन्वये पारित केलेल्या प्रत्येक आदेशाची पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत..दरम्यान, राज्य सरकारने अधिकाऱ्यांकडून खुलासे मागविले होते. त्यांची छाननी केली आहे. सुरुवातीला १२९ अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्या होत्या. नंतर ही संख्या १३५ पर्यंत वाढली. छाननीत ६६ अधिकाऱ्यांचे खुलासे समाधानकारक आढळले..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.उर्वरित ६९ अधिकाऱ्यांविरुद्ध आता विभागीय चौकशी प्रस्तावित केली आहे. या अधिकाऱ्यांविरोधात आता आरोपपत्र तयार करण्याचे विभागीय आयुक्तांना निर्देश दिले आहेत. हे आरोपपत्र तयार केल्यानंतर ते राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे. त्यानंतरच विभागीय चौकशीचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.