पुणे

Pune News: पुणे महसूल विभागात खळबळ! ‘कलम 155’ गैरवापरप्रकरणी 69 अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरू; 15 जण आधीच निलंबित

69 revenue officials face departmental inquiry in Pune: कलम १५५ गैरवापर प्रकरणात पुणे महसूल विभागातील ६९ अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशीची प्रक्रिया वेगाने; गंभीर श्रेणीतील प्रकरणांवर सरकारचा कडक पवित्रा
Major Crackdown in Pune Revenue Department as Section 155 Probe Intensifies

Major Crackdown in Pune Revenue Department as Section 155 Probe Intensifies

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमधील ‘कलम १५५’चा गैरवापर प्रकरणातील पुणे महसूल विभागातील ६९ अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरू झाली आहे, तर १३५ अधिकाऱ्यांकडून खुलासे मागविले होते. त्यामुळे महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.

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