Dada Bhuse : पुणे रिंगरोडसह मेट्रोची कामे प्रगतिपथावर; दादा भुसे यांची माहिती

पुणे शहर व परिसरातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी रिंगरोडसह विविध रस्ते व मेट्रो प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर - पुणे शहर व परिसरातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी रिंगरोडसह विविध रस्ते व मेट्रो प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. रिंगरोडच्या पूर्व भागाचे काम मे २०२८ पर्यंत आणि पश्‍चिमेकडील भागाचे काम मे २०२६ पर्यंत पूर्ण होईल.

