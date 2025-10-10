पुणे

Pune Ring Road : पुणे रिंगरोड प्रकल्पासाठी फेरनिविदा; खर्च कमी होण्याची शक्यता

Pune Traffic : रिंगरोडच्या 31 किमी रस्त्यासाठी कंपन्यांनी 35 टक्के जादा दराने निविदा भरल्याने MSRDC ने त्या रद्द करत फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे.
Pune Ring Road

Pune Ring Road

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून (एनएचएआय) महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे (एमएसआरडीसी) वर्ग करण्यात आलेल्या सोलापूर रस्ता ते पुणे-बंगळूरदरम्यानच्या सुमारे ३१ किलोमीटर लांबीच्या वर्तुळाकार रस्त्याच्या (रिंगरोड) कामासाठी फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला आहे. त्यामुळे ‘रिंगरोड’चा खर्च काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

pune
Road Development
Development
pune muncipal corporation

