Pune Ring Road: पुणे रिंग रोडसाठी मोठी बातमी; पूर्वेकडील ३२ किमी टप्प्याला १०,५०२ कोटींची प्रशासकीय मान्यता

पुणे : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत हाती घेण्यात आलेल्या रिंग रोडमधील सोरतापवाडी (वळती) ते वरवे बुद्रुक (शिवरे) या पूर्वेकडील सुमारे ३२ किलोमीटर टप्प्यासाठी १० हजार ५०२ कोटी ३६ लाख रुपयांच्या खर्चास राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली. त्यामुळे पुणे-सोलापूर रस्ता आणि पुणे-सातारा रस्ता यांना जोडणाऱ्या या टप्प्याचे भूसंपादन करून बांधकाम सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे..राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून बुधवारी याबाबतचे आदेश काढण्यात आले. ३१. ८०५ किलोमीटरचा हा रस्ता असून पुणे ते छत्रपती संभाजीनगर प्रस्तावित ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्गाशी तो जोडला जाणार आहे. यापूर्वी तो भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत (एनएचएआय) करण्याचे ठरले होते. मात्र, ‘एनएचएआय’ने हा प्रकल्प प्राधान्याने हाती न घेतल्याने, तसेच या भागाच्या भूसंपादनावर ‘एमएसआरडीसी’कडून खर्च होत असल्याने, राज्य शासनानेे या टप्प्याची जबाबदारी ‘एमएसआरडीसी’कडे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘एनएचएआय’ने मान्य केलेल्या मार्गरचनेनुसारच पुढील भूसंपादन आणि बांधकाम केले जाणार आहे..यापूर्वी रिंग रोडच्या पूर्वेकडील उर्से–सोलू–सोरतापवाडी या ७२.३३५ किलोमीटर टप्प्यासाठी १९ हजार ७४१ कोटी २० लाख रुपये, तर पश्चिमेकडील उर्से–वरवे बुद्रुक या ६४.८४१ किलोमीटर टप्प्यासाठी २२ हजार ५३६ कोटी ५० लाख रुपयांच्या खर्चास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. नव्याने मान्यता मिळालेला भाग जोडल्यास रिंग रोडची एकूण नियोजित लांबी १६८.९८१ किलोमीटर होणार आहे..भूसंपादनाची अट पूर्ण करावी लागणारकंत्राटदाराला स्वीकृतीपत्र देण्यापूर्वी ७० टक्के भूसंपादन, तर काम सुरू करण्याचा आदेश देण्यापूर्वी ९० टक्के जमीन ‘एमएसआरडीसी’च्या ताब्यात असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रशासकीय मान्यता मिळाली असली, तरी प्रत्यक्ष कामाच्या प्रारंभासाठी भूसंपादनाची अट पूर्ण करावी लागणार आहे. ती पूर्ण करणे या शासन निर्णयामुळे शक्य होणार आहे, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले..प्रकल्प दृष्टिक्षेपातनव्या टप्प्याची बांधकामाशी संबंधित किंमत पाच हजार ७६२ कोटी ६४ लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.त्यात मुख्य बांधकामासह रॉयल्टी, देखभाल, वृक्षारोपण, परिसर सुशोभीकरण आणि सेवावाहिन्या स्थलांतराचा खर्च समाविष्ट आहे.जीएसटीसह प्रकल्पाचा खर्च नऊ हजार दोन कोटी ३६ लाख रुपये आहे. त्यात एक हजार ५०० कोटी रुपये भूसंपादनासाठी धरून एकूण किंमत १० हजार ५०२ कोटी ३६ लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.प्रकल्पासाठी २० वर्षांच्या मुदतीचे ६,१५० कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.शासनाकडून भूसंपादन, बांधकाम काळातील व्याज आणि भागभांडवल किंवा प्रायोजक योगदान यासाठी चार हजार १९४ कोटी ६५ लाख रुपयांची तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. त्यामुळे या मार्गाच्या भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.