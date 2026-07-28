पुणे

PWD Office Seizure: नुकसानभरपाई न दिल्याने पुण्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयातील संगणक-प्रिंटरसह साहित्य जप्त

नुकसानभरपाई न दिल्याने न्यायालयाचा कठोर पवित्रा; पुणे बाह्यवळण मार्ग प्रकरणात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयातील संगणक, प्रिंटर, खुर्च्या व एअर कूलर जप्त
Pune Ring Road Compensation

Pune Ring Road Compensation

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : पुणे बाह्यवळण मार्गासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनींच्या वाढीव नुकसानभरपाईचा न्यायालयाने दिलेला आदेश असूनही शेतकऱ्यांना रक्कम अदा न केल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयातील संगणक, प्रिंटर, स्कॅनर, खुर्च्या आणि एअर कूलरसह विविध साहित्याची न्यायालयाच्या आदेशानुसार मंगळवारी (ता.२८) जप्ती करण्यात आली. न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत ही कारवाई करण्यात आली.

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