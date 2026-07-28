PWD Office Seizure: नुकसानभरपाई न दिल्याने पुण्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयातील संगणक-प्रिंटरसह साहित्य जप्त

पुणे : पुणे बाह्यवळण मार्गासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनींच्या वाढीव नुकसानभरपाईचा न्यायालयाने दिलेला आदेश असूनही शेतकऱ्यांना रक्कम अदा न केल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयातील संगणक, प्रिंटर, स्कॅनर, खुर्च्या आणि एअर कूलरसह विविध साहित्याची न्यायालयाच्या आदेशानुसार मंगळवारी (ता.२८) जप्ती करण्यात आली. न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत ही कारवाई करण्यात आली..बाह्यवळण मार्गासाठी वडकी, लोणी काळभोर व कुंजीरवाडी येथील अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या होत्या. त्यासाठी दिलेला मोबदला कमी असल्याने शेतकऱ्यांनी भूसंपादन क्षेत्रातील ज्येष्ठ वकील विलास कुळकर्णी व ॲड. रितेश कुळकर्णी यांच्यामार्फत येथील दिवाणी न्यायालयात वाढीव नुकसानभरपाईसाठी दावे दाखल केले होते. न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय देत जिरायती जमिनीसाठी एक कोटी २९ लाख ८२ हजार ७०० रुपये, हंगामी बागायतीसाठी एक कोटी ९४ लाख ७४ हजार १०० रुपये आणि बारमाही बागायतीसाठी दोन कोटी ५९ लाख ६५ हजार ४०० रुपये प्रति हेक्टर असा वाढीव मोबदला मंजूर केला होता..या आदेशानंतर नुकसानभरपाईची रक्कम मिळावी यासाठी शेतकऱ्यांनी एकूण १८ अंमलबजावणी अर्ज दाखल केले. मात्र अंमलबजावणी न झाल्याने त्यापैकी १२ अर्जांमध्ये १६ जून २०२५ येथील दिवाणी न्यायालयाने जप्ती वॉरंट मंजूर केले. त्यानुसार १७ फेब्रुवारीला सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात जप्तीची कारवाई करण्यासाठी न्यायालयाचे पथक गेले असता विभागाने १५ मेपर्यंत संपूर्ण नुकसानभरपाई देण्याचे लेखी व तोंडी आश्वासन दिले होते. मात्र, त्यानंतरही नुकसानभरपाईची रक्कम अदा करण्यात आली नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाची दुसऱ्यांदा अंमलबजावणी करत मंगळवारी दक्षिण विभागाच्या कार्यकारी अभियंता अनुराधा भंडारे यांच्या कार्यालयातील १५ हून अधिक संगणक, ३० हून अधिक खुर्च्या, १५ हून अधिक प्रिंटर व स्कॅनर तसेच सुमारे सात एअर कूलर जप्त करून न्यायालयीन ताब्यात घेण्यात आले. न्यायालयातील बेलिफ तेजस लिंगायत आणि शिवाजी पराडे यांनी ॲड. पल्लवी नांदवटे-होडगे, ॲड. मयुरी शहा, ॲड. माधवी वायदंडे आणि उमेश गाडे यांच्या उपस्थित ही जप्ती केली..न्यायालयाने मंजूर केलेली संपूर्ण नुकसानभरपाई संबंधित शेतकऱ्यांना अदा केल्यानंतरच जप्त करण्यात आलेले साहित्य विभागाला परत करण्यात येणार असून, तोपर्यंत ही जप्ती कायम राहणार आहे. शेतकऱ्यांना न्यायालयाने मंजूर केलेली नुकसानभरपाई तातडीने मिळावी आणि न्यायालयीन आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, अशी आमची मागणी आहे.ॲड. रितेश कुळकर्णी, शेतकऱ्यांचे वकील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.