PMRDA Update : रिंगरोड भूसंपादन मोबदल्यासाठी बैठका घ्या; ‘पीएमआरडीए’चे आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांची सूचना

Ring Road : पुणे रिंग रोडसाठी सोलू ते निरगुडी मधील गावांमध्ये भूसंपादन अंतिम टप्प्यात असून, शेतकऱ्यांना मोबदल्यापोटी एफएसआय अथवा टीडीआर देण्याच्या बैठका लवकर घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पुणे : प्रस्तावित रिंगरोडसाठी सोलू ते निरगुडी यामधील तीन गावांची भूसंपादन प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. त्या गावांतील शेतकऱ्यांना मोबदल्यापोटी एफएसआय (चटई क्षेत्र निर्देशांक) अथवा टीडीआर (हस्तांतर विकास हक्क) देण्याच्या अनुषंगाने तातडीने बैठका आयोजित कराव्यात, अशा सूचना पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे (पीएमआरडीए) आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी प्रशासनाला दिल्या.

