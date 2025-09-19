PMRDA Update : रिंगरोड भूसंपादन मोबदल्यासाठी बैठका घ्या; ‘पीएमआरडीए’चे आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांची सूचना

पुणे : प्रस्तावित रिंगरोडसाठी सोलू ते निरगुडी यामधील तीन गावांची भूसंपादन प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. त्या गावांतील शेतकऱ्यांना मोबदल्यापोटी एफएसआय (चटई क्षेत्र निर्देशांक) अथवा टीडीआर (हस्तांतर विकास हक्क) देण्याच्या अनुषंगाने तातडीने बैठका आयोजित कराव्यात, अशा सूचना पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे (पीएमआरडीए) आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी प्रशासनाला दिल्या..प्रस्तावित रिंग रोडच्या भूसंपादन प्रक्रियेसंबंधी सुरू असलेल्या कार्यवाहीचा आढावा डॉ. म्हसे यांनी बुधवारी घेतला. त्यावेळी त्यांनी या सूचना दिल्या. यावेळी अतिरिक्त महानगर आयुक्त दीपक सिंगला, अपर पोलिस आयुक्त मनोज पाटील, विकास परवानगी व नियोजन विभागाचे संचालक अविनाश पाटील, जमीन व मालमत्ता विभागाचे सहआयुक्त हिम्मत खराडे, भूमिअभिलेख विभागाच्या अधीक्षक आशा जाधव, अधीक्षक अभियंता शिवप्रसाद बागडी, भूसंपादन समन्वय अधिकारी यांच्यासह पुणे महापालिका, एनएचएआय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग यांच्यासह इतर विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते..Pune Development : रस्ते मोजणी, भूसंपादन प्रक्रिया त्वरित राबवा; आढावा बैठकीत ‘पीएमआरडीए’ आयुक्तांचा आदेश.पुणे शहर आणि परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणांमार्फत विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्यामध्ये प्रस्तावित रिंग रोडसह इतर महत्त्वाचे काही रस्ते रुंदीकरणाच्या अनुषंगाने बैठकीत चर्चा झाली..तीन गावांची भूसंपादन प्रक्रिया अंतिम टप्प्यातरिंग रोड चार टप्प्यांत करण्यात येणार असून सद्यःस्थितीत पहिल्या टप्प्यात सोलू ते निरगुडीमधील तीन गावांची भूसंपादन प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. त्याला गती देण्याचा आदेशही त्यांनी दिला..हिंजवडी व चाकण भागातील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी प्रस्तावित रस्त्याच्या भूसंपादन प्रक्रिया, नवले पूल परिसरातील वाहतूक व्यवस्थापनासाठी भूसंपादन, जलवाहिनीचे स्थलांतर व सिग्नल यंत्रणा बसविण्याबाबतची सद्यःस्थिती डॉ. म्हसे यांनी यावेळी जाणून घेतली.संबंधित विभागांनी समन्वयातून ऑक्टोबरपर्यंत कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.