Pune Ring Road: पुणेकरांसाठी मोठी बातमी! रिंगरोडचे ३० टक्के काम पूर्ण; २०२७मध्ये वाहतुकीसाठी खुला करण्याचे नियोजन

पुणे : पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) हाती घेतलेल्या रिंगरोडच्या पहिल्या टप्प्यातील पश्चिम भागातील रस्त्याचे काम ३० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. डिसेंबरअखेर ६५ टक्के काम पूर्ण करण्याचे, तर पुढील वर्षी (२०२७) डिसेंबरअखेर हा रस्ता वाहतुकीसाठी खुला करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. .Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला.‘एमएसआरडीसी’कडून १७० किलोमीटर लांबीच्या रिंगरोडच्या कामास नोव्हेंबर २०२४मध्ये सुरुवात करण्यात आली. पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये येणाऱ्या नऊ राष्ट्रीय महामार्गांना हा रिंगरोड जोडला जाणार आहे. पश्चिम भागातील रिंगरोडचे काम डिसेंबर २०२७पर्यंत पूर्ण करून खुला केल्यानंतर डिसेंबर २०२८पर्यंत रिंगरोडच्या पूर्व बाजूचा रस्ता पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे पुण्यातील वाहतूक कोंडीची समस्या मोठ्या प्रमाणात दूर होईल, असे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सांगितले..पुलासाठी आणखी १ वर्षखडकवासला धरणाच्या जलाशयात सर्वांत लांबीचा म्हणजे ६४० मीटर लांबीचा पूल बांधण्यात येत आहे. तेथील पाण्याची खोली ६ ते १२ मीटर आहे. अशा वेळी समुद्रात ज्या पद्धतीने पूल बांधतात, त्याच पद्धतीने येथेही पाईल फाउंडेशनद्वारे खांबासाठी पाया घेण्यात आला. या पुलाचे खांब आता बांधून पूर्ण झाले आहेत. ऑगस्ट २०२७पर्यंत हा पूल बांधून पूर्ण होईल..आयटी पार्कसाठी उपयुक्तहिंजवडी आयटी पार्कमध्ये वाहतुकीची प्रचंड कोंडी होते. एक ते दीड तास वाहने अडकून राहतात. तेथील मेट्रो सप्टेंबरमध्ये सुरू होईल. त्यापाठोपाठ बाह्य रिंगरोड हिंजवडी फेज तीनपासून सुमारे चार किलोमीटरवर, तर फेज एकपासून तेरा किलोमीटर अंतरावर आहे. त्यामुळे, हिंजवडीतून मुंबईकडे जाण्यासाठी हा रिंगरोड उपयुक्त ठरणार आहे..रिंगरोडची पश्चिम बाजू ६९ किलोमीटर लांबीची आहे. त्याच्या कामासाठी पाच भाग केले असून, तेथे एकाचवेळी काम सुरू झाले आहे. सिंहगड किल्ल्याच्या मागील बाजूला सर्वांत मोठा बोगदा खणण्यात येत आहे. तर खडकवासला धरणात पूल बांधण्यासाठी खांब उभारले आहेत.- अजित पाटील, कार्यकारी अभियंता, ‘एमएसआरडीसी’.Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?.सिंहगडामागील बोगद्याचे ८० टक्के काम पूर्णसिंहगड किल्ल्याच्या मागील बाजूला ५.८ किलोमीटर लांबीचा सर्वांत मोठा बोगदा खणण्यात येत आहे. त्याचे ८० टक्के काम झाले असून, या बोगद्याची खोदाई ऑक्टोबरमध्ये पूर्ण होईल. येथे सह्याद्री पर्वतरांगातील जमिनीखाली सुमारे दोनशे मीटर अंतरावर बसाल्ट खडकामध्ये रोज चार मीटर लांबीचा बोगदा खणण्यात येत आहे. या बोगद्याची रुंदी १८ मीटर आहे. बोगद्यामध्ये दर तीनशे मीटर अंतरावर क्रॉस सेक्शन घेण्यात आले आहेत. रिंगरोडच्या प्रकल्पात १५ बोगदे खणण्यात येत असून, या बोगद्यांची एकूण लांबी २१ किलोमीटर असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.